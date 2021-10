Une technologie CRISPR ultracompacte développée par GenKOre pourrait changer la donne pour la thérapie génique

Pour qu'une thérapie génique soit efficace, il est absolument essentiel d'insérer la charge génétique dans l'endroit désiré à l'intérieur du corps du patient. La meilleure méthode pour y parvenir est d'utiliser le virus adéno-associé (AAV) comme vecteur. L'AAV est un virus d'ADN monocaténaire non enveloppé pénétrant les cellules qui se divisent ainsi que celles qui ne se divisent pas. Étant donné qu'il ne se reproduit qu'en présence d'un virus auxiliaire, l'AAV n'est pas pathogène pour les humains. Grâce à ces caractéristiques, l'AAV offre un moyen efficace et pratique d'insérer des gènes dans divers types de cellules et est utilisé comme vecteur dans la thérapie génique. Toutefois, en raison de la grande taille du ciseau génétique de la technologie CRISPR/Cas9, il est difficile de faire pénétrer le gène dans le corps humain à l'aide de l'AAV. C'est pourquoi la technologie CRISPR/Cas9 a très peu d'applications cliniques dans le domaine de la thérapie génique.