Uniform lance de nouvelles fonctionnalités CMS pour Visual Workspace afin de simplifier la création d'expériences numériques

SAN FRANCISCO, 25 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Uniform, leader mondial des logiciels d'expérience numérique, intègre à son espace de travail Visual Workspace des fonctionnalités CMS (systèmes de gestion de contenu) assistées par l'IA afin de rationaliser le processus de création d'expériences numériques à grande échelle, en utilisant du contenu provenant de sources multiples.

Les entreprises disposent de contenus disséminés dans l'ensemble de leur organisation et il est difficile de les rendre utilisables. Dans le passé, les marques devaient faire face à cette situation par elles-mêmes et la majorité d'entre elles utilisaient un système unique. De nombreuses entreprises ont eu recours à une plateforme tout-en-un, qui s'est avérée difficile à faire évoluer et à gérer. D'autres ont essayé de construire des systèmes personnalisés coûteux, ce qui a pesé sur les budgets et engendré des situations cauchemardesques en matière de maintenance. D'autres encore ont opté pour un CMS headless, visant à créer un référentiel unique pour le contenu, ce qui a entraîné une énorme quantité de logique d'intégration qui empêchait les grandes entreprises d'évoluer à un rythme compétitif.

Aujourd'hui, nous ajoutons des fonctionnalités CMS de nouvelle génération à Uniform Visual Workspace. Cet espace prend non seulement en charge les fonctionnalités que les marques attendent d'un CMS, mais il élargit également le concept de base d'un CMS, qui passe d'un référentiel de contenu à source unique à un référentiel unifié à sources multiples. Cela permet aux marques d'exploiter le contenu de n'importe quelle source sans avoir à écrire une logique d'intégration, à mettre en place des processus de synchronisation de données peu fiables ou à déplacer le contenu dans un autre référentiel. Dans Visual Workspace, le mappage des champs provenant de différentes sources de contenu s'effectue sans l'intervention d'un développeur.

La simplicité dans un monde multi-sources

Pour les marques qui disposent déjà d'un ou de plusieurs CMS, c'est l'occasion de travailler avec un modèle de contenu unique qui englobe ces systèmes, ainsi que toutes les autres sources de contenu qu'elles utilisent – qu'elles soient existantes, monolithiques, composables ou sur mesure. Les sources de contenu sont ajoutées en cliquant, et non en codant, ce qui transforme ce qui était auparavant des projets d'intégration massifs en éléments d'un sprint planning. Intégrez n'importe quel outil piloté par l'API à votre espace de travail !

L'IA générative pour accélérer la création de contenu

L'IA générative alimente Uniform Visual Workspace et accélère la capacité d'une marque à créer du contenu à grande échelle. La personnalisation et les tests A/B sont souvent limités par la quantité de contenu qu'une marque peut créer. Désormais, grâce à l'IA générative intégrée dans Visual Workspace, il est possible de créer de nouveaux contenus presque instantanément. Uniform fournit des garde-fous qui garantissent que l'IA générative crée un contenu précis et conforme à la marque, en utilisant les modèles linguistiques que vous avez choisis.

Des fonctionnalités CMS pour la gestion de l'expérience

La localisation, la gestion des versions et des actifs font désormais partie de Visual Workspace. Auparavant, ces fonctionnalités n'étaient disponibles que pour le contenu géré dans le CMS, mais de nombreux contenus intégrés dans les expériences numériques sont utilisés dans ces expériences sans être gérés par le CMS. Visual Workspace offre ces fonctionnalités à tous les contenus utilisés dans les expériences numériques, quelle que soit leur source.

Optimisez votre CMS

L'ajout de fonctionnalités CMS dans Visual Workspace, ainsi que d'outils spécialement conçus pour la création et la maintenance d'expériences numériques, offre aux marques une alternative au stockage de tous les contenus dans un CMS et à l'écriture d'un code d'intégration pour les en extraire. Les marques peuvent réduire leurs dépenses en CMS en réduisant la quantité d'utilisation de leur CMS et la quantité de logique d'intégration qui doit être écrite pour incorporer le contenu de leur CMS dans leurs expériences numériques. Elles peuvent ainsi simplifier considérablement l'expérience de création pour leurs spécialistes du marketing.

À propos de Uniform

Uniform unit les équipes et la technologie pour offrir des expériences omnicanales personnalisées à partir du seul espace de travail visuel conçu pour les spécialistes du marketing d'entreprise. Unifiez les systèmes de contenu et de données avec de puissants outils de marketing pour centraliser la production d'expériences numériques au sein d'une plateforme simple et intuitive. Lancez des expériences engageantes plus rapidement, libérez des ressources de développement et permettez aux spécialistes du marketing de développer leurs talents. Unifiez vos équipes numériques, optimisez votre pile technologique existante et libérez le potentiel de votre marque.

