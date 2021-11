UNIKZ: un NFT révèle un peu plus sur le passé de Banksy

GENEVA, 2 novembre 2021 /PRNewswire/ -- "Attack Attack Attack" est un NFT (jeton non fongible) en vente sur OpenSea, la première et la plus grande place de marché numérique au monde pour les objets de collection cryptographiques et les NFT. Cette création numérique est une oeuvre co-signée par Unikz, un artiste numérique de Bristol et Andrew Bayles, un photographe de Leeds (UK). Les deux artistes ont créé une oeuvre numérique qui révèle un peu plus l'identité du street-artist Banksy et permet de découvrir une partie du processus créatif du street-artist. En effet, l'oeuvre, qui est une boucle vidéo numérique de 50 secondes, débute sur l'image mondialement connue de "Rage, the Flower Thrower" de Banksy, puis une image représentant un homme lançant un cocktail molotov apparaît en surimpression. Cette photo, prise à Leeds (Royaume-Uni) en 1987, est évidemment l'image de base qui a été utilisée pour réaliser le célèbre pochoir de Banksy en 2005. Banksy a récemment tenté, en vain, d'enregistrer cette oeuvre comme étant de sa marque personnelle. La photo, prise par Andrew Bayles, a été publiée en 1987 dans un journal anarchiste appelé "Attack Attack Attack", produit et diffusé de manière anonyme en raison des informations radicales qu'il contenait. Selon les auteurs de l'oeuvre, seul un membre du mouvement punk/anarchiste de la fin des années 80's en Angleterre aurait pu voir et utiliser cette image pour créer le célèbre pochoir. Cela relance les discussions sur le passé de Banksy. Si on se fie à la biographie officielle de l'artiste, il n'avait que 12 ans en 1987. Difficile de l'imaginer punk, à cet âge, lisant des journaux anarchistes. Coïncidence ? en 1988, quelques mois après la parution de la photo dans le journal « Attack, Attack, Attack », Robert del Naja (né en 1965) crée le groupe de trip hop Massive Attack. Le jeton non fongible, certifié par Verisart est disponible à la vente sur OpenSea, comprenant un tirage photo original signé par les artistes.