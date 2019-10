USONICIG s'associe à L'EMOTION lors de Vapexpo à Paris, renforçant ainsi sa présence sur le marché français

Pour Leon Chen, PDG de L'EMOTION : « La technologie à ultrasons de USONICIG est révolutionnaire de par sa conception sans résistance qui permet d'éliminer les rejets et le goût de brûlé, ce qui crée une nouvelle expérience de vapotage en offrant une sensation agréable et une plus grande satisfaction en termes de nicotine. Cela reflète la force du produit, qui nous donne toute confiance quant à notre partenariat avec USONICIG. »

La technologie à ultrasons brevetée de USONICIG est devenue un sujet de conversation très prisé dans tout le secteur depuis sa commercialisation. La participation conjointe de l'entreprise avec L'EMOTION à Vapexpo a permis de donner aux visiteurs des réponses claires et utiles à propos de la technologie, et lui a permis de présenter ses stratégies intéressantes en matière de distribution et de service après-vente lors de l'événement.

L'EMOTION importe et distribue de nombreuses marques de dispositifs de vapotage en France. La société détient et exploite un site de gros visant les professionnels du secteur. En outre, L'EMOTION s'appuie sur un réseau de distribution de boutiques spécialisées partout en France, générant ainsi un volume d'activités qui lui a conféré une position concurrentielle sur le marché, tout en offrant des produits pour les vapoteurs et les fumeurs qui souhaitent autre chose que la cigarette conventionnelle. Pour plus d'informations sur L'EMOTION, rendez-vous sur http://www.grossisteecigarette.fr

À propos de USONICIG

USONICIG a été fondée en 2014 par China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd. et s'attèle à la recherche et au développement de produits de vapotage sains. Au 30 juin 2019, USONICIG avait obtenu 447 brevets, dont 64 au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), 65 brevets d'invention en Chine et 96 à l'étranger, ainsi que 222 brevets d'utilité. Avec ses avancées dans la recherche et le développement, la conception de produits et la fabrication, USONICIG est devenue un leader du secteur du vapotage.

Les gammes de produits Rhythm et ZIP de USONICIG sont conformes à la directive 2014/40/UE relative aux produits du tabac (TPD, sont autorisés à la vente au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, et peuvent être achetés en ligne et dans les boutiques de vapotage.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

Site Internet : www.usonicig.com

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCxe5kllc4lbLdyobtiJhcEw

Instagram : https://www.instagram.com/usonicig/

Facebook : https://business.facebook.com/usonicig/

Twitter : https://twitter.com/Usonicig

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1006611/USONICIG_Vapexpo_in_Paris.jpg

Related Links

https://www.usonicig.com



SOURCE USONICIG