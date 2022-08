UWANT lance l'aspirateur eau et poussière tout-en-un sans fil X100 à l'international

SHENZHEN, Chine , 3 août 2022 /PRNewswire/ -- Experts en appareils domestiques intelligents et en dispositifs de nettoyage innovants, UWANT a annoncé cette semaine le lancement mondial officiel du tout nouvel aspirateur eau et poussière tout-en-un sans fil X100. Dotés d'une technologie brevetée à double rouleau, d'un dispositif breveté de coupe des poils d'animaux et d'une longue autonomie, le tout nouveau produit est actuellement disponible en précommande sur le site Internet d'UWANT au prix de 429 $.

L'aspirateur tout-en-un sans fil X100 utilise des brosses à double rouleau brevetées qui permettent de doubler la puissance de nettoyage lors du nettoyage des dégâts secs ou humides, ainsi que le dispositif de coupe des poils d'animaux breveté par UWANT, qui permet un nettoyage interne complet de l'appareil. Son capteur infrarouge intelligent intégré lui permet de détecter en temps réel la présence de la brosse à rouleau et d'ajuster automatiquement le volume d'eau et l'aspiration, rendant le nettoyage plus efficace. Doté d'une batterie longue durée de 50 minutes avec une charge rapide de 3 heures, l'appareil peut facilement couvrir un appartement de 300 mètres carrés avec une seule charge.

Après un an et demi de recherche et développement intensifs, l'aspirateur eau et poussière tout-en-un sans fil X100 est positionné comme le produit phare de la marque UWANT en 2022. Pour célébrer le lancement mondial officiel du X100, UWANT organise une campagne de distribution de cadeaux sur Facebook avec de nombreux prix, dont un UWANT X100, plusieurs bouteilles de solution de nettoyage en profondeur et d'autres produits de qualité à gagner.

Avant le X100, UWANT a lancé le très populaire appareil d'élimination des acariens M100 à deux réservoirs et le nettoyeur de taches multiples B100. Tout au long de l'année 2021, UWANT a dominé le marché domestique chinois des produits de nettoyage, enregistrant 100 000 unités de B100 vendues tout au long de l'année sur Tmall et JD.com.

À propos d'UWANT Technology

Avec pour mission d'innover « de nouvelles façons de nettoyer intelligemment », UWANT se spécialise dans l'innovation de la maison intelligente, intégrant la conception de produits industriels, l'innovation technologique, la recherche et le développement, la production et les ventes. La société a achevé son financement par un tour de table de plusieurs millions de dollars en janvier 2021. En août 2021, elle a réalisé son tour d'investissement A+ avec le soutien de ZhenFund et Hillhouse Capital. UWANT compte désormais plus de 100 ingénieurs chevronnés en R&D et a déposé un total de 185 brevets dans le monde. Pour mieux servir les utilisateurs mondiaux, la société a mis en place des services d'entreposage et de logistique en Europe, aux États-Unis, au Japon et en Chine, avec des centres de service technique de marque en Italie, aux États-Unis et au Japon, afin de fournir aux utilisateurs mondiaux un guichet unique pour tous les services avant-après-vente.

