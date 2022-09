Valiantys reçoit le prix de spécialisation relatif aux solutions ITSM d'Atlassian

Valiantys devient un partenaire spécialisé officiel Atlassian des solutions ITSM

BOSTON et PARIS, 30 août 2022 /PRNewswire/ -- Valiantys a annoncé qu'elle est devenue un partenaire spécialisé officiel d'Atlassian pour les solutions ITSM. Ce partenariat constitue une validation des connaissances approfondies, de la vaste expérience et de la prestation de services cohérents et de haute qualité visant à optimiser la satisfaction de la clientèle et les résultats.

Valiantys

« Atlassian aimerait remercier Valiantys pour sa prestation de services spécialisée, car elle a démontré qu'elle réussissait à mettre en œuvre des principes de gestion des services fondés sur la méthodologie ITIL pour améliorer la satisfaction et la rentabilité », a déclaré Ko Mistry, responsable du canal mondial d'Atlassian. « Le niveau d'engagement dans le programme de spécialisation des solutions ITSM reconnaît les efforts et le dévouement de ces partenaires d'Atlassian pour offrir des services uniformes et de grande qualité en vue d'optimiser l'expérience et le succès d'un client. »

« Nous sommes ravis de recevoir ce prix d'Atlassian », a déclaré Lucas Dussurget, PDG de Valiantys. « Valiantys a toujours été à l'avant-garde des transformations ITSM avec Atlassian, dès sa création de l'application VertygoSLA en 2009 qui a ajouté les premières capacités ITSM à Jira, jusqu'à son acquisition par Atlassian en 2013 qui a permis de poser les fondations de la première version de Jira Service Management. Depuis, nous avons réalisé chaque année des dizaines de modernisations ITSM et cette spécialisation reflète cette expérience très concrète. »

Valiantys est fière d'avoir obtenu les spécialisations Cloud, Agile à grande échelle et ITSM, ainsi que le prix du partenaire Atlassian de l'année pour les services aux entreprises.

À propos de Valiantys

Valiantys est la première société de conseil et de services Atlassian au monde. Nous accélérons la transformation des entreprises en digitalisant les processus et en modernisant le travail d'équipe grâce aux méthodes Agiles et Lean. Nous proposons un accompagnement global alliant parfaite maîtrise des outils Atlassian avec une compréhension de haut niveau des pratiques métier stratégiques comme SAFe® et ITIL. Ces 15 dernières années, Valiantys a aidé plus de 5.000 clients à réaliser leurs ambitions en accélérant la collaboration dans leurs équipes.

Découvrez comment nous pouvons vous aider à obtenir les résultats dont vous avez besoin sur valiantys.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1886049/Valiantys.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1795959/Valiantys_Logo.jpg

SOURCE Valiantys