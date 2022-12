VAPORESSO lance sa campagne de responsabilité sociale des entreprises cet hiver

SHENZHEN, Chine, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Sous le concept de VAPORESSO Care, une campagne de recyclage et d'actions caritatives lancée à l'approche de la période des fêtes de cette année, VAPORESSO, l'une des plus grandes marques de vapotage au monde, a renforcé son engagement pour l'environnement et la communauté et ses promesses en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) en offrant aux clients une expérience d'achat unique ainsi qu'un moyen simple de soutenir les efforts environnementaux et les personnes dans le besoin à travers le monde cet hiver.

Le programme « Recycle for One Earth » de VAPORESSO Care a été déployé chez plus de 130 détaillants aux États-Unis et au Royaume-Uni, contribuant ainsi à réduire l'impact environnemental en retirant les dispositifs de vapotage jetables des sites d'enfouissement. Grâce au programme « Recycle for One Earth », Vaporesso sensibilise les vapoteurs et encourage plus de gens à participer à l'activité pour gagner des récompenses en échange de gestes écologiques.

Avec « Caring in Motion » de VAPORESSO Care, les clients qui se rendent chez l'un des 40 revendeurs participants en France recevront un coffret cadeau hivernal. VAPORESSO s'associera également à La Vape Du Cœur, une organisation non gouvernementale française qui vise à réduire les risques pour les fumeurs. Par l'intermédiaire de ses hôpitaux et professionnels de santé français, l'ONG fournira des dispositifs VAPORESSO aux fumeurs majeurs qui veulent arrêter de fumer, mais qui ont des difficultés financières.

« Chez VAPORESSO, nous partageons les préoccupations de nos clients. Comme le dit le slogan de VAPORESSO CARE nous nous soucions du monde et de vous », a déclaré Simon Lai, PDG de VAPORESSO.

Pour unir plus de détaillants sous la bannière « VAPORESSO Care », VAPORESSO invite les propriétaires de magasins à s'inscrire à POWER SHOP pour devenir partenaire des futurs projets. Les points de vente qui rejoignent le programme recevront un certificat et auront une chance de voir leur signature apposée dans l'œuvre d'art unique de VAPORESSO pour récompenser leur adhésion.

À propos de VAPORESSO

VAPORESSO a été créée en 2015 et se consacre à établir un monde sans fumée tout en améliorant la qualité de vie de ses utilisateurs. Grâce à son innovation continue, à son contrôle qualité strict et à son engagement substantiel, VAPORESSO crée des produits qui peuvent s'adapter à tous les niveaux et styles de cigarettes électroniques.

