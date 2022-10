VAPORESSO, marque mondiale de cigarettes électroniques, présente son nouveau XROS 3 à Vapexpo à Paris

SHENZHEN, Chine, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- VAPORESSO (ou « la Société »), l'une des plus grandes marques mondiales de produits de vapotage, a participé à Vapexpo, l'un des principaux salons de l'industrie du vapotage, au Paris Event Center, qui a rassemblé des milliers de participants pendant deux jours, les 22 et 23 octobre.

Afin de présenter son dernier modèle, VAPORESSO a exposé ses gammes de produits primés au stand C13 de Vapexpo.

« Nous sommes fiers de présenter nos derniers produits au salon Vapexpo à des clients qui apprécient la qualité, a déclaré Thalia Cheng, directrice du marketing de VAPORESSO. Nous nous engageons à fabriquer et à proposer les produits de vapotage les meilleurs et les plus fiables, et notre approche centrée sur le client nous permet d'être toujours ouverts aux commentaires de notre communauté d'utilisateurs pour nous aider à devenir une marque de premier plan dans le secteur. »

VAPORESSO a installé un mur de roses sur son stand pour ravir les visiteurs et les fans de la marque. Les participants ont pu prendre des photos avec les roses à l'aide d'un polaroid et choisir une rose à emporter chez eux. Les photos seront ensuite utilisées pour constituer une image de la marque VAPORESSO à la fin de l'événement.

VAPORESSO a également présenté sur place son nouveau modèle XROS 3. Le XROS 3 reprend le design de base de ses versions précédentes, qui ont remporté le prestigieux Red Dot Award en 2022. Outre le XROS 3, VAPORESSO a également présenté lors du salon plusieurs de ses gammes de produits les plus vendus, notamment les fameuses séries LUXE et GEN, qui ont remporté plusieurs prix MUSE Design, un concours international récompensant les créateurs révolutionnaires, au début du mois d'octobre. La série LUXE est réputée pour son apparence caractéristique digne de la science-fiction, qui a élevé la norme du secteur en matière de conception et d'esthétique des produits. La série GEN est conçue pour obtenir des saveurs de haute qualité et et propose une fonction de remplissage sans effort.

À propos de VAPORESSO

VAPORESSO a été créée en 2015 et se consacre à l'établissement d'un monde non fumeur tout en améliorant la qualité de vie de ses utilisateurs. Grâce à une innovation continue, à un contrôle de qualité strict et à un engagement important, VAPORESSO crée des produits qui peuvent convenir à tous les niveaux et à tous les styles de vapoteurs.

