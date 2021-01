Véhicules électriques : Des temps de charge plus courts grâce à l'échangeur de chaleur haute pression de BENTELER

Innovant, compact et puissant, et pas plus grand qu'un paquet de cigarettes La caractéristique marquante est la suivante : l'échangeur de chaleur haute pression BENTELER est installé dans le circuit de climatisation. « En couplant ainsi le refroidissement des batteries et la climatisation, on augmente la puissance de refroidissement disponible pendant la charge. Cela permet de réduire le temps de charge des batteries », explique Jens-Eike Jesau, le responsable du développement. D'une part, la batterie et l'intérieur de la voiture peuvent être refroidis de manière optimale, tandis que d'autre part, la chaleur de la batterie peut être utilisée pour chauffer l'habitacle si nécessaire.

L'échangeur de chaleur haute pression de BENTELER utilise le CO 2 comme fluide de refroidissement. Le réfrigérant naturel portant la désignation R744 est liquéfié avant d'entrer dans le refroidisseur. Là, il s'évapore et absorbe la chaleur résiduelle du processus de charge de la batterie. Grâce à ce système complètement étanche, aucun CO 2 ne peut s'échapper. La capacité de refroidissement de la solution écologique de BENTELER est nettement supérieure à celle des échangeurs de chaleur classiques. Nous sommes fiers de pouvoir offrir cette nouvelle solution à nos clients de l'e-mobilité », déclare Lübbers. « Elle est soutenue par notre expertise en matière de systèmes, en tant que l'un des principaux partenaires mondiaux de l'industrie automobile. »

À propos de BENTELER

BENTELER est une entreprise familiale d'envergure mondiale qui sert des clients dans les domaines de la technologie automobile, de l'énergie et du génie mécanique. En tant que partenaire innovant, nous concevons, produisons et distribuons des produits et des systèmes relevant du domaine de la sécurité et offrons les services connexes.

Au cours de l'exercice 2019, le Groupe a généré des revenus de 7,713 milliards d'euros. Sous la direction de la société de portefeuille stratégique BENTELER International AG, qui a son siège social à Salzbourg, en Autriche, le Groupe comprend les divisions BENTELER Automotive et BENTELER Steel/Tube. Nos quelque 30 000 employés qui travaillent dans 100 installations situées dans 28 pays offrent des compétences de première classe en matière de fabrication et de distribution, et sont tous déterminés à fournir un service de première classe partout où nos clients en ont besoin.

BENTELER. Une famille de professionnels motivés. Depuis 1876.

www.benteler.com

À propos de BENTELER Automotive

BENTELER Automotive est le partenaire de développement des plus grands constructeurs automobiles du monde. Comptant environ 26 000 employés et plus de 70 usines dans quelque 25 pays, nous développons des solutions sur mesure pour nos clients. Nos produits comprennent des composants et des modules dans les domaines des châssis, de la carrosserie, du moteur et des systèmes d'échappement, ainsi que des solutions pour les véhicules électriques.

www.BENTELER-automotive.com/de/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1428056/BENTELER_HP_Heat_Exchanger.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1428055/BENTELER_Logo.jpg

SOURCE BENTELER