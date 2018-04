Vif débat d'experts sur la gouvernance urbaine du district de Shibei de la ville de Qingdao à l'occasion de la Conférence internationale de Qingdao sur la gestion urbaine de 2018

Cette conférence de deux jours a été l'hôte du Centre d'information et de recherche sur les talents internationaux au sein de l'Administration d'État des affaires des experts internationaux, de l'Université chinoise des sciences politiques et du droit, du Bureau municipal de Qingdao pour les ressources humaines et la sécurité sociale, ainsi que du Gouvernement populaire du district de Shibei. L'organisation en a été confiée au Centre international de Xinhua (Qingdao) pour l'information sur les océans. La conférence a attiré de nombreux spécialistes étrangers notamment des États-Unis et du Canada et elle a par ailleurs invité des experts nationaux de l'Université chinoise des sciences politiques et du droit et de l'Université de Pékin, ainsi que de nombreux autres dans des discussions mettant en contact plus de 500 invités.

Au cours des dernières années, avec l'application grandissante de mégadonnées à la gouvernance urbaine dans le district de Shibei et également le lancement de villes intelligentes, de la circulation intelligente et autres, la croissance urbaine s'est considérablement améliorée avec une systématisation d'installations centrales de chauffage et de l'isolation. M. Zheng Deyan, secrétaire du Comité du Parti du district de Shibei a indiqué que celui-ci a réalisé un projet de promotion portant sur « La puissance économique, l'énergie industrielle, l'agrément urbain, la cohésion sociale et la capacité de gouvernance » faisant suite au lancement par la ville du slogan de la « Croissance urbaine » en 2016. Grâce à une approche sur trois plans recherchant l'excellence du centre de commande, le renforcement des pouvoirs à tous les niveaux et la consolidation du support de base, il a été possible de mettre en place à la fois la gestion des mises en réseau dans le district, l'informatisation dans la planification d'ensemble, une focalisation du service public et un affinement de la gouvernance sociale. L'encadrement des travaux pour la gouvernance urbaine a réuni « interconnexion, interopérabilité, interaction, coordination, coopération, collaboration, construction conjointe, gouvernance conjointe ainsi que partage », et la mise en œuvre de tous ces éléments a ouvert une nouvelle voie pour la modernisation de la gouvernance sociale.

Les experts et invités participant à la conférence ont considéré avec attention le modèle du district de Shibei, notamment son ouverture de partition des données, sa mise en place d'un centre de gouvernance urbaine et sa réalisation précise d'une planification globale sur quatre thèmes en un seul, regroupant la terre, la construction, l'habitation et les personnes. M. Qiu Aijun, directeur adjoint du Centre chinois pour le développement urbain a constaté que le district de Shibei a trouvé la solution qui met en place une société et une collectivité durables. Elle ajuste les principaux points et idées qui favorisent le développement en faisant appel à une plateforme technologique et en favorisant la communication avec les citoyens et les services. Ceci représente une meilleure prise en compte des problèmes provoqués par la disproportion et l'inadéquation du développement comme l'évoque le rapport du 19e Congrès national du Parti communiste de Chine. M. Lee R. Feldman, ancien président du conseil d'administration de l'ICMA (International City / County Management Association, Association internationale pour la gestion des villes et comtés) de Fort Lauderdale en Floride a chaleureusement approuvé l'idée principale de la gouvernance urbaine « centrée sur le peuple » du district de Shibei. Il a défendu le point de vue que la réalisation d'un développement de plus haute qualité et de plus grande durabilité doit se faire avec une gouvernance urbaine qui demande de l'enthousiasme et considère les citoyens comme notre ressource fondamentale. L'utilisation à bon escient des mégadonnées pour la collecte et le retour d'information permet d'ajuster en permanence les points d'intérêts du gouvernement et ses politiques de développement.

Une série de cérémonies de signatures a eu lieu en vue de l'installation durant l'année de cette conférence d'institutions de recherches de haut niveau dans le district de Shibei. C'est ainsi qu'ont été officiellement inaugurés l'Institut de recherches de Qingdao pour le CENTRE CHINOIS de l'ICMA, l'Académie nationale de tutelle de l'université chinoise des sciences politiques et du droit (Qingdao) ainsi que le Projet d'incubation d'entreprises high-tech pour la transmission culturelle de l'État de droit, également au sein de l'université chinoise des sciences politiques et du droit. L'Académie de Qingdao d'industrie numérique et d'entrepreneuriat technologique a été le siège d'une cérémonie d'inauguration et de dévoilement. Le gouvernement populaire du district de Shibei a par ailleurs signé l'accord de coopération avec le Centre international de Xinhua (Qingdao) pour l'information sur les océans.

LA SOURCE Xinhua (Qingdao) International Ocean Information Center