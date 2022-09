VIVOTEK présente son VMS de nouvelle génération, VAST Security Station, au salon Security Essen 2022

TAIPEI, 12 septembre 2022 /PRNewswire/ -- VIVOTEK (TWSE: 3454), leader mondial des solutions de surveillance sur IP, a annoncé aujourd'hui son intention de présenter pour la première fois son logiciel de gestion vidéo intelligent, VAST Security Station (VSS), au stand 5C42 dans le hall 5 du salon Security Essen de cette année, qui se tiendra en Allemagne.

« Le VSS est un élément à part entière des solutions de gestion vidéo de nouvelle génération de VIVOTEK. Il propose des services et des mécanismes intuitifs permettant de rechercher, de surveiller et de gérer facilement les séquences de surveillance, aidant ainsi les clients à tirer le meilleur parti de leurs produits VIVOTEK », a déclaré Louis Liao, directeur de la planification des produits. Au sujet des fonctionnalités, Louis a ajouté : « VIVOTEK VSS constitue une plateforme pour toutes les IA imaginables et pour la recherche et la connexion à diverses caméras réseau, tout en fournissant un bouclier de données pour assurer la sécurité des informations. Les utilisateurs peuvent mener des enquêtes avec Deep Search pour maximiser l'efficacité de la recherche. Les solutions peuvent également être ajustées pour répondre aux différents besoins des utilisateurs. De plus, le VIVOTEK VSS est à l'épreuve du temps et peut être mis à niveau à tout moment à moindre coût. »

Les processus d'enquête et de preuve vidéo post-hoc sont souvent longs et laborieux. Grâce à VIVOTEK VSS et à ses puissants outils analytiques d'intelligence artificielle, l'efficacité de l'identification et de la collecte de preuves peut être considérablement améliorée. La fonctionnalité intégrée de recherche approfondie permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches restreintes par historique, scène ou attribut, ainsi que des recherches consolidées à partir de données provenant de plusieurs caméras.

Lors de la recherche par attributs, le système convertit les métadonnées en cibles quantifiables pour identifier plus rapidement les personnes et les véhicules, notamment le sexe, l'âge (adulte/enfant), la couleur des vêtements (haut/bas), les accessoires (chapeau/sac à dos) ou le type de véhicule (voiture/camion/scooter/bicyclette) et sa couleur. VIVOTEK s'appuie sur une technologie IA de pointe pour permettre l'analyse des images à la source et améliorer la précision de l'analyse vidéo au fil du temps. Le système VIVOTEK VSS propose également des options de détection de franchissement de ligne, de vagabondage, d'intrusion et d'avertissement automatique d'événements pour faciliter la gestion de la sécurité.

Le lancement d'une gamme de solutions de surveillance IP essentielles à avancées centrées sur le tout nouveau VIVOTEK VSS est prévu pour le premier semestre 2023. Pour en savoir plus, consultez le site Web officiel de VIVOTEK : www.vivotek.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1892416/A_range_of_essential_to_advanced_IP_surveillance_solutions_centered_on_the_all_new_VIVOTEK_VSS_is_sc.jpg

SOURCE VIVOTEK Inc.