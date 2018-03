Voyages d'affaires : quand le bleisure s'en mêle !

La perception et la politique voyages comptent dans la préparation d'un voyage d'affaires, avec une grande attention portée à la manière dont la pratique du bleisure est reçue. En effet, 20% des voyageurs d'affaires ont renoncé à ajouter du temps consacré aux loisirs en raison de la perception qu'en aurait l'employeur. Les voyageurs d'affaires en Asie sont les plus soucieux de ce point puisqu'ils sont 32% à y renoncer, suivis par les Nord-Américains (20%) et les Européens (15%).

« Le fait que de nombreux voyageurs d'affaires aient abandonné la possibilité de faire des voyages de type bleisure en raison de la perception qu'en auraient leurs employeurs est un véritable levier de recrutement. », déclare Wendy White, Vice-Présidente Marketing d'Egencia. « Maintenant que les entreprises donnent la priorité à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le temps est peut-être venu d'inclure la pratique du bleisure dans les programmes de voyages, d'investir dans le développement des salariés, et de les encourager à faire que chaque voyage compte. »

Toutefois, la proximité du week-end tend à atténuer cette réticence et influence d'ailleurs la décision de près d'un quart des sondés au niveau global. En France, les raisons qui influencent la décision des voyageurs d'affaires sont :

Le niveau de connaissance de la destination (24%)

La proximité du weekend (21%)

La proximité avec les amis et la famille (18%)

En matière de frais, moins de 2% des voyageurs d'affaires mondiaux qui ont opté pour la pratique du bleisure ont passé en notes de frais leurs dépenses bleisure. En France, ils sont 96% à ne pas avoir refacturé leurs dépenses liées à leurs activités bleisure.

L'étude révèle également que la majorité (55%) des voyageurs d'affaires mondiaux d'Egencia font moins de 6 voyages d'affaires par an en moyenne, et 68% font au moins 1 voyage bleisure par an. En France, 35% des voyageurs d'affaires ont effectué 1 à 3 déplacements professionnels dans les 12 derniers mois, dont 75% d'entre eux ont été des séjours bleisure.

La destination et les visites touristiques arrivent en tête de liste des critères des voyageurs d'affaires mondiaux lorsqu'il s'agît de choisir leurs activités :

La destination est le critère le plus important pour décider ou non de faire un voyage bleisure, avec 30% des voyageurs d'affaires venus d'Amérique du Nord qui donnent la priorité au choix de la destination contre 25% dans l'UE et en Asie.

Les visites touristiques sont l'activité bleisure la plus prisée des voyageurs d'affaires toutes régions confondues dans le monde. En France , 34% des voyageurs d'affaires sont concernés par cette activité, suivi de 20% pour les découvertes culinaires.

Enfin, l'étude souligne, par ailleurs, que les voyages bleisure se préparent en amont :

74% des voyageurs d'affaires en Amérique du Nord planifient ou envisagent un séjour bleisure au cours des 6 prochains mois, contre 87% en Asie et 68% en Europe , avec pour la France , 33%.

, avec pour la , 33%. La moitié des voyageurs d'affaires en Asie planifie un voyage bleisure cette année, contre 41% pour les Nord-américains et 32% pour les Européens.

Les voyages bleisure font partie des résolutions pour 2018 : c'est le cas pour 37% des voyageurs d'affaires en Asie, 25% des Européens et 20% des Nord-Américains.

Pour que chaque voyage bleisure compte, téléchargez les city guides issus des 100 hôtels préférés des voyageurs d'affaires.

