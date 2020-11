Wadah Malaeb remporte le titre de Meilleur Innovateur Arabe lors de la grande finale de la saison 12 de Stars of Science

La cérémonie s'est déroulée virtuellement, en raison de la pandémie en cours, les finalistes étant dans chacun de leurs pays d'origine. Avant l'épisode final, les téléspectateurs de l'émission de la Fondation du Qatar se sont rendus sur Internet pour voter pour leur candidat préféré, et le vote du public en ligne - combiné aux notes du jury - a déterminé le grand gagnant de la finale.

La surprise de Wadah était palpable alors que l'animateur Khalid Al-Jumaily a annoncé que sa Puce de développement biocellulaire 3D avait reçu les meilleures notes du jury et du public, obtenant un score de 54.8% et remportant le premier prix d'une valeur de 300 000 dollars. Sa Puce de développement biocellulaire 3D réplique l'environnement du corps humain pour permettre de réaliser des tests de médicaments essentiels.

« Je suis plus qu'honoré et reconnaissant d'avoir été nommé meilleur innovateur du monde arabe cette année. L'expérience de Stars of Science était surréaliste, en particulier travailler aux côtés de mentors et de candidats si talentueux dans des circonstances si exceptionnelles », a déclaré Wadah.

Mayan Zebeib, directrice de la communication de la Fondation du Qatar, a déclaré : « La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance de promouvoir une génération de scientifiques, d'ingénieurs, d'innovateurs et d'entrepreneurs qui sont équipés pour faire face aux défis internationaux et apporter des changements positifs au sein de leurs communautés. Et les participants de Stars of Science cette année n'ont certainement pas manqué d'impressionner.

Félicitations à tous les candidats et à Wadah qui a été nommé Meilleur innovateur arabe - ce sont les hommes et femmes de demain ».

Ahmad Fathalla, avec sa Plateforme éducationnelle de cubes intelligents qui propose des jeux psychoéducatifs à destination des enfants, est arrivé en deuxième place avec un score final de 18.9 % gagnant 150 000 dollars pour financer son projet.

Eiman Al-Hamad est arrivée en troisième position avec un score de 14.5% pour son Détecteur d'hameçonnage téléphonique en langue arabe qui détecte les tentatives de fraudes téléphoniques par reconnaissance vocale, remportant 100 000 dollars.

Mohammad Almogahwi et sa Brosse à dents mains libres conçue pour un brossage particulièrement adapté aux personnes âgées et souffrant de handicap, est arrivé en quatrième position avec un score de 11.8% et a obtenu 50 000 dollars.

Les finalistes, ainsi que les quatre autres candidats de la saison, rejoindront la grande communauté des anciens candidats de Stars of Science, un réseau d'innovateurs de talents dans le monde entier qui ont pour but de soutenir leurs communautés en relevant les défis de demain.

Les innovateurs arabes du monde entier sont encouragés à postuler pour la prochaine saison de Stars of Science. Les candidatures en ligne clôtureront le 15 décembre 2020 et sont accessibles via www.starsofscience.com.

À propos de Stars of Science

Stars of Science, la première émission du monde arabe dédiée à l'innovation, est une initiative de la Fondation du Qatar (QF) qui allie éducation et divertissement. L'émission offre aux innovateurs arabes la possibilité de développer des solutions technologiques qui bénéficient à leurs communautés, à leur santé ou leur mode de vie, et qui contribuent à préserver l'environnement.

Au cours d'un processus de douze semaines, les participants doivent prouver l'efficacité de leurs solutions au sein d'un espace d'innovation partagé, lors d'une course contre la montre et avec l'appui d'une équipe d'ingénieurs et de développeurs produits expérimentés. Un jury d'experts évalue et élimine les candidats chaque semaine lors des étapes de prototypage et de validation. Les quatre derniers finalistes en lice s'affronteront pour remporter une part de 600 000 dollars américains qui leur permettra de financer le lancement de leur projet. La part de chacun sera déterminée en fonction de la note attribuée par le jury et le vote en ligne du public.

La Fondation du Qatar - Libérer le potentiel humain

La Fondation du Qatar (Qatar Foundation - QF) pour l'Éducation, la Science et le Développement Communautaire est une organisation privée à but non lucratif, qui soutient le Qatar dans sa transformation vers une économie diversifiée et durable. QF aspire à servir le peuple du Qatar et au-delà en offrant des programmes axés sur l'innovation dans les domaines de l'éducation, de la science et de la recherche et du développement communautaire.

Fondée en 1995 par Son Altesse Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, l'Émir père, et Son Altesse Sheikha Moza bint Nasser, qui partageaient une vision commune, celle d'offrir au Qatar une éducation de qualité. Aujourd'hui, le système éducatif de niveau international de QF offre des possibilités d'apprentissage en continu, dès l'âge de six mois et jusqu'au doctorat, ce qui permet aux diplômés de s'épanouir dans un environnement international et de contribuer au développement de la nation.

QF crée également un centre d'innovation multidisciplinaire au Qatar, où des chercheurs se penchent sur des défis locaux et mondiaux. En encourageant une culture d'apprentissage tout au long de la vie et en favorisant l'engagement social à travers des programmes qui incarnent la culture qatarie, QF s'engage à autonomiser la communauté locale et à contribuer à un monde meilleur pour tous.

Pour la liste complète des initiatives et projets de QF, veuillez visiter : http://www.qf.org.qa/.

