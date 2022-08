WebMD acquiert JIM.fr, élargissant ainsi sa portée aux professionnels de la santé francophones

NEW YORK, 18 août 2022 /PRNewswire/ -- WebMD Health Corp., une société d'Internet Brands et un leader dans les services d'information sur la santé pour les médecins, les autres professionnels de la santé et les consommateurs, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait acquis JIM.fr , une plateforme d'actualités, d'informations et d'éducation médicales de premier plan en France.

L'acquisition associe les compétences de base de JIM.fr à celles de Medscape , la célèbre marque mondiale de WebMD destinée aux professionnels de la santé. Medscape et son réseau de plateformes affiliées touchent actuellement plus de 5 millions de médecins dans le monde entier avec des nouvelles cliniques, des informations sur la santé et de la formation médicale continue. Avec l'ajout de JIM.fr, Medscape renforce son engagement envers les professionnels de la santé français et francophones.

« JIM.fr et Medscape bénéficient tous deux de la confiance et de l'engagement de centaines de milliers de professionnels de la santé en France », a déclaré Jeremy Schneider, Group General Manager, WebMD Global. « L'édition française existante de Medscape, ainsi que notre contenu robuste et spécifique à chaque pays, fait partie intégrante de notre engagement mondial envers les professionnels de santé francophones. Grâce à cette transaction, nous pouvons tirer parti de nos actifs combinés pour renforcer encore l'offre de Medscape pour les professionnels français et francophones, tout en proposant des solutions innovantes aux clients. »

En tant que principal site d'informations médicales en France, JIM.fr attire des centaines de milliers de médecins, d'infirmières, de pharmaciens et d'autres professionnels de la santé dans plus de 25 spécialités. En plus des mises à jour sur les dernières nouvelles médicales, la science clinique et la couverture des conférences médicales, JIM.fr offre une plateforme de formation continue multidisciplinaire et interactive pour l'ensemble de l'équipe de soins de santé.

« Aujourd'hui, JIM.fr offre, chaque jour, à plus de 350 000 professionnels de santé francophones inscrits sur son site, un panorama complet de l'actualité médicale et professionnelle dans toutes les spécialités, y compris la médecine générale », a déclaré le Dr Gilles Haroche, fondateur de JIM.fr. « Au-delà de la rigueur scientifique et journalistique de ses articles, le JIM se distingue des autres médias médicaux par son ton souvent humoristique et ses analyses originales de toutes les grandes questions qui secouent le monde médical. Nous sommes très heureux de voir la qualité de notre travail reconnue par Medscape, la plateforme mondiale d'actualités médicales et de formation continue pour les médecins. »

Après la clôture, JIM.fr continuera à fonctionner comme une filiale indépendante de Medscape, les deux sociétés cherchant à développer et à intégrer des produits, des plateformes et des services.

Les conditions de l'acquisition ne sont pas divulguées.

À propos de WebMD Health Corp.

WebMD Health Corp., une société d'Internet Brands, est au cœur de la révolution numérique de la santé qui transforme l'expérience des soins de santé pour les consommateurs, les patients, les professionnels de la santé, les employeurs, les régimes de santé et les systèmes de santé. Grâce à des portails en ligne publics et privés, des plateformes mobiles et des publications axées sur la santé, WebMD propose des contenus et des services numériques de pointe qui permettent et améliorent la prise de décision, soutiennent et motivent les actions de santé, rationalisent et simplifient le parcours de soins et améliorent les soins aux patients.

Le réseau WebMD Health Network comprend WebMD Health, Medscape, Jobson Healthcare Information, MediQuality, Frontline, Vitals Consumer Services, Aptus Health, Krames, PulsePoint, The Wellness Network, SanovaWorks, MNG Health, MedicineNet, eMedicineHealth, RxList, OnHealth, Medscape Education et d'autres sites appartenant à WebMD. WebMD®, Medscape®, CME Circle®, Medpulse®, eMedicine®, MedicineNet®, theheart.org® et RxList® sont des marques déposées de WebMD Health Corp. ou de ses filiales.

À propos de JIM.fr

Le Dr Gilles Haroche, alors interne aux Hôpitaux de Paris, a fondé en 1979 le Journal International de Médecine (JIM), qui est passé au tout numérique en 1999. Le JIM a toujours rempli la mission exprimée dans son titre Journal international de médecine.

Grâce à la collaboration éditoriale quotidienne de dizaines de praticiens hospitaliers et libéraux, le JIM s'est fixé pour objectif d'informer ses lecteurs en français, en « temps réel », de tout ce qui se fait et s'écrit d'important en médecine dans le monde, dans la presse scientifique internationale, les grands congrès et l'actualité professionnelle. Sa rigueur et son ton libre et parfois décalé en ont fait un succès auprès de ses lecteurs, et donc de ses annonceurs. JIM a toujours été classé parmi les principaux sites de médias numériques pour les professionnels de la santé en France.

