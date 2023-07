Wedia, Leader de Digital Asset Management, renouvelle son offre de produits centrée sur les besoins de ses clients

PARIS, le 24 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Wedia, l'éditeur de logiciels de Digital Asset Management (DAM), dévoile une nouvelle identité de marque et une offre de produits renouvelée sur son nouveau site web.

Wedia, le logiciel de Digital Asset Management du groupe Wedia, a repensé son site web à tous les niveaux pour mieux répondre aux défis auxquels les spécialistes du marketing sont confrontés aujourd'hui.

Wedia Rebranding

La présence en ligne des marques et les expériences qu'elles offrent à leur public évoluent constamment avec le digital. De la gestion d'un volume croissant de contenus numériques à la capacité d'adapter la production, le format et la distribution des visuels en ligne, les grandes entreprises sont confrontées à des défis majeurs dans la gestion de leur contenu marketing.

Pour répondre à cette complexité rencontrée par les départements marketing des grandes organisations, Wedia propose une solution qui va bien au-delà d'un simple DAM. Cela se reflète également dans leur nouvelle signature de marque, "Expect more* from Digital Asset Management".

Le nouveau site web présente parfaitement les derniers développements du DAM de Wedia : en plus des fonctionnalités de base du DAM, le logiciel offre également l'IA intégrée, le marketing distribué pour la localisation du contenu et le Media Delivery & Digital Experience qui couvre la diffusion et l'analyse. Tout cela permet aux équipes marketing internationales de fournir un contenu puissant sur tous les canaux et de répondre aux besoins et attentes croissants de leurs audiences exigeantes.

Sara Jabbari, Responsable Marketing chez Wedia, se réjouit également du succès de ce rebranding :

"La nouvelle offre de produits révèle qui nous sommes et ce que nous représentons - grâce à une solution complète de Digital Asset Management d'entreprise, nos clients peuvent transformer leur contenu en expériences client haut de gamme. Pour garantir cela, nous innovons constamment notre solution et explorons également de nouvelles technologies et tendances. En effet, nous nous efforçons de contribuer à créer l'avenir du DAM, qu'il s'agisse de tirer parti du contenu UGC, d'intégrer l'IA générative à notre produit avec wedia.ai ou de promouvoir la sobriété numérique. L'efficacité, l'engagement et l'innovation sont au cœur de ce développement continu. C'est pourquoi Wedia est reconnu dans le secteur pour son rôle de précurseur."

A propos de Wedia

Coté sur Euronext Growth, le groupe Wedia est un acteur international, leader des logiciels SaaS et du conseil, dédié aux directions marketing et communication.

A travers ses trois offres, Wedia, Galilée et Iconosquare, le groupe aide ses clients à personnaliser, diffuser et mesurer la performance de leurs contenus marketing.

Le positionnement premium et innovant du groupe a été reconnu par des clients prestigieux (Decathlon, Royal Canin, NASA) et par les principaux analystes technologiques (Gartner et Forrester).

Pour servir ses 5 000 clients dans plus de 130 pays, le Groupe Wedia, basé en France, en Allemagne et au Canada, peut compter sur plus de 150 collaborateurs engagés.

Le Groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros en 2022, dont plus de 65% en SaaS, et pilote son développement avec un mélange éprouvé de croissance naturelle et externe maîtrisée.

