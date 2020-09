Weifang (Chine), Guaranda (Équateur) s'associent et se donnent la main dans la lutte contre la COVID-19

WEIFANG, Chine, 18 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Selon le Bureau des Affaires Etrangères du Gouvernement municipal de Wiefang, une vidéo conférence pour partager des expériences de la lutte efficace contre la COVID-19 s'est tenue le 11 septembre lors de la cérémonie de signature des relations amicales et de coopération entre Weifang City en Chine et Guaranda City en Équateur.

La réunion a été organisée en ligne par des représentants des villes équatoriennes de Quito, Guaranda, Jinan, capitale du Shandong, et Weifang, dont l'ambassadeur chinois en Équateur Chen Guoyou, Li Rong, directeur exécutif adjoint de l'Association du peuple du Shandong pour l'amitié avec les pays étrangers, le maire de Weifang Tian Qingying et le maire de Guaranda Luis Medardo Chimbolema.

Les experts de Weifang ont répondu aux questions soulevées par les experts sur la prévention de la pandémie et le contrôle à Guaranda sur la base des expériences de vie réelles. Les experts en médecine des deux parties ont également discuté en profondeur de la situation de la pandémie, les mesures préventives et les solutions thérapeutiques. Ils ont également partagé en totalité l'expérience et les pratiques de prévention et de contrôle de la pandémie.

« Après le déclenchement de la pandémie à l'Équateur, la Chine a répondu à la demande de l'Équateur par une assistance opportune » a affirmé Chen. « Alors que la Chine et l'Équateur fêtent le 40e anniversaire de leurs relations diplomatiques, les villes de Weifang et de Guaranda ont partagé leur expérience anti-pandémie et établi des liens d'amitié et de coopération. Cela témoigne des relations amicales entre les deux villes, et constitue un repère d'approfondissement de ces relations » a ajouté M. Chen. La ville de Kites et la ville de Seven Hills ont joint leurs efforts et les deux parties ont établi une forte coopération pratique. Elles ont un grand potentiel pour les échanges de gré à gré et les échanges culturels.

Luis Medardo Chimbolema a xprimé sa gratitude à Weifang pour le partage de son expérience anti-pandémie. Il a déclaré qu'ils sont fermement convaincus que les relations d'amitié et de coopération avec Weifang aideront le Guaranda à mieux atteindre les objectifs de prévention et de contrôle de la pandémie et à devenir un exemple pour la coopération internationale dans la lutte contre la pandémie.

Tian Qingying a déclaré que Weifang ferait don de 30 000 masques médicaux pour soutenir la prévention et le contrôle de la pandémie à Guaranda et souhaite à la ville une victoire rapide sur cette dernière. Les maires des deux villes ont ensuite signé une lettre d'intention de coopération lors de la vidéoconférence.

Liens des images jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=371575

Légende : Weifang (Chine), Guaranda (Équateur) s'associent et se donnent la main dans la lutte contre la COVID-19

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=371581

SOURCE The Foreign Affairs Office of Weifang Municipal Government