WEKA obtient la certification NVIDIA DGX BasePOD

La certification NVIDIA DGX BasePOD obtenue, la société vise désormais la certification NVIDIA DGX SuperPOD

CAMPBELL, Californie, 10 janvier 2024 /PRNewswire/ -- WekaIO ( WEKA ), fournisseur de logiciels de plateforme de données pour l'IA, annonce aujourd'hui avoir reçu la certification pour une architecture de référence NVIDIA DGX BasePOD™ basée sur les systèmes NVIDIA DGX H100 et la plateforme WEKA Data® Platform. Cette architecture en rack offre un débit de stockage de données gigantesque à partir de 600 Go/s et 22 millions d'IOP dans 8 unités de rack afin d'optimiser les systèmes DGX H100.

La plateforme de données WEKA fournit la base de l'infrastructure de données critique requise pour prendre en charge les charges de travail de nouvelle génération, à haute performance, telles que la formation aux modèles d'IA générative et l'inférence à grande échelle. Son architecture avancée, basée sur des logiciels, transforme les silos de stockage de données stagnants en pipelines de données dynamiques qui aident à alimenter plus efficacement les GPU à court de données et à alimenter de manière transparente les charges de travail d'IA sur site, dans le cloud, à la périphérie ou dans des environnements hybrides et multicloud.

Grâce à sa conception modulaire, le DGX BasePOD offre la flexibilité requise pour adapter les ressources en fonction de l'évolution des besoins de calcul, tout en garantissant une bonne rentabilité et une gestion rationalisée. L'intégration des GPU NVIDIA H100 Tensor Core et des technologies de réseau NVIDIA InfiniBand permet d'améliorer les performances pour diverses charges de travail d'IA, ce qui accélère la formation aux modèles et leur déploiement. La solution DGX BasePOD est conçue pour optimiser la flexibilité, l'efficacité et les performances, ce qui en fait une solution robuste pour les entreprises qui souhaitent optimiser leurs investissements dans l'infrastructure de données tout en repoussant les limites de l'innovation en matière d'IA.

La solution d'architecture de référence WEKA avec NVIDIA DGX BasePOD offre de manière transparente et efficace les performances dont les entreprises ont besoin pour accélérer l'adoption de l'IA et obtenir plus rapidement des informations, des découvertes et des résultats.

Les principaux avantages de la nouvelle architecture de référence WEKA avec NVIDIA DGX BasePOD sont les suivants :

Performances extrêmes pour les charges de travail d'IA les plus exigeantes : Multiplie par 10 la bande passante et par 6 le nombre d'IOP par rapport à la précédente configuration WEKA avec NVIDIA DGX BasePOD basée sur les systèmes NVIDIA DGX A100.

Multiplie par 10 la bande passante et par 6 le nombre d'IOP par rapport à la précédente configuration WEKA avec NVIDIA DGX BasePOD basée sur les systèmes NVIDIA DGX A100. Le meilleur de l'informatique : Les systèmes NVIDIA DGX sont équipés de puissants processeurs Intel® Xeon®, de cartes réseau NVIDIA ConnectX-7 , de commutateurs InfiniBand NVIDIA Quantum-2 et de commutateurs Ethernet NVIDIA Spectrum .

Les systèmes NVIDIA DGX sont équipés de puissants processeurs Intel® Xeon®, de , de commutateurs et de commutateurs . Efficacité optimale : La configuration en rack offre les performances requises pour répondre aux besoins d'un maximum de 16 systèmes DGX H100 dans un encombrement réduit et une faible consommation d'énergie, et devrait permettre de prendre en charge des clusters plus importants de 32 systèmes DGX H100 ou plus.

La configuration en rack offre les performances requises pour répondre aux besoins d'un maximum de 16 systèmes DGX H100 dans un encombrement réduit et une faible consommation d'énergie, et devrait permettre de prendre en charge des clusters plus importants de 32 systèmes DGX H100 ou plus. Excellente mise à l'échelle linéaire : Sur la base des résultats des tests de validation de NVIDIA pour diverses charges de travail AI/ML exigeantes, l'intégration de WEKA à l'architecture du DGX BasePOD permet aux organisations de commencer à petite échelle, puis d'accroître rapidement et indépendamment les ressources de calcul et de stockage d'un seul DGX à des configurations multi-racks avec des performances prévisibles pour répondre de manière flexible aux exigences de la charge de travail.

Sur la base des résultats des tests de validation de NVIDIA pour diverses charges de travail AI/ML exigeantes, l'intégration de WEKA à l'architecture du DGX BasePOD permet aux organisations de commencer à petite échelle, puis d'accroître rapidement et indépendamment les ressources de calcul et de stockage d'un seul DGX à des configurations multi-racks avec des performances prévisibles pour répondre de manière flexible aux exigences de la charge de travail. Choix et flexibilité clés en main : Les entreprises clientes peuvent utiliser le logiciel WEKA Data Platform avec DGX BasePOD, alimenté par les plus récents systèmes DGX, pour piloter les technologies et obtenir un avantage en termes de délai de mise sur le marché.

La certification DGX BasePOD obtenue par WEKA lui permet de progresser sur la voie de la certification DGX SuperPOD. WEKA a été l'une des premières sociétés à déployer, approuver et utiliser NVIDIA GPUDirect® Storage (GDS) , a été l'un des premiers magasins de données certifiés DGX BasePOD en 2021 et a aidé NVIDIA à mettre à l'échelle ses architectures de réseau afin de renforcer sa présence auprès des entreprises clientes.

« WEKA est fière d'avoir franchi cette étape importante avec NVIDIA. Notre certification DGX BasePOD étant terminée, notre certification DGX SuperPOD est maintenant en cours », a déclaré Nilesh Patel, chef des produits chez WEKA. « Cette certification permettra aux clients de WEKA Data Platform de bénéficier d'une nouvelle option de déploiement passionnante. Surveillez cet espace. »

« Les entreprises du monde entier adoptent l'IA pour enrichir l'expérience des clients et obtenir de meilleurs résultats commerciaux », a déclaré Tony Paikeday, directeur principal des systèmes d'IA chez NVIDIA. « Avec la certification NVIDIA DGX BasePOD, WEKA peut aider les entreprises à rationaliser leurs initiatives d'IA grâce à des solutions d'infrastructure optimisées et très performantes qui permettent d'obtenir plus rapidement des informations alimentées par les données. »

Pour en savoir plus sur la WEKA Data Platform et l'architecture de référence NVIDIA DGX BasePOD, consultez le site https://www.weka.io/company/partners/technology-alliance-partners/nvidia .

À propos de WEKA

WEKA mène un changement de paradigme dans la façon dont les données sont stockées, gérées et traitées à l'aide du seul logiciel de plateforme de données haute performance conçu pour l'ère du cloud et de l'IA. La plateforme WEKA® Data Platform offre un accès transparent aux données, de la périphérie au noyau du centre de données et au cloud. Elle transforme les silos de stockage de données stagnants en pipelines de données dynamiques qui alimentent les charges de travail gourmandes en performances telles que l'IA générative et l'apprentissage automatique de manière cohérente et durable et aident les GPU à fonctionner plus rapidement et plus efficacement. La plateforme WEKA est agnostique par rapport au matériel et au cloud et peut être fournie en tant que service entièrement géré, ce qui permet aux clients de bénéficier d'un choix et d'une flexibilité ultimes en matière de modèles de déploiement et de consommation. WEKA aide les plus grandes entreprises axées sur les données et les organismes de recherche les plus innovants du monde à accélérer les percées en matière de recherche et de découverte ainsi que les résultats, dont 11 des plus grandes entreprises du monde (Fortune 50). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.weka.io .

WEKA a été nommé trois fois Visionnaire dans le Gartner® Magic Quadrant™ pour les systèmes de fichiers distribués et le stockage d'objets - obtenir le rapport .

