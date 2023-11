WESCO, pilier de la transformation éducative : un aperçu au Salon Des Maires Et Des Collectivités Locales 2023

PARIS, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le Salon des Maires et des Collectivités Locales, qui se tient du 21 au 23 novembre, offre une plateforme essentielle pour les entreprises visionnaires du secteur éducatif. Parmi elles, Wesco, leader incontesté dans la fourniture de matériel pédagogique et de solutions éducatives, se démarque comme un partenaire essentiel pour accompagner les collectivités locales dans leurs ambitions de transformation éducative.

Des solutions innovantes pour les nouveaux défis

Wesco, salon des Maires 2023

Alors que les municipalités et les collectivités locales sont confrontées à la nécessité de repenser leurs infrastructures scolaires, Wesco se positionne en pionnier en présentant des solutions novatrices répondant aux attentes émergentes en termes d'aménagements et d'équipements éducatifs. En collaboration étroite avec des professionnels de l'enfance et de l'éducation, les designers de Wesco créent des produits ludiques, esthétiques et fonctionnels, bénéficiant des avancées de la recherche sur le développement de l'enfant.

Des espaces scolaires centrés sur l'enfant

Les produits Wesco, caractérisés par leur caractère innovant, évolutif et inclusif, redéfinissent les espaces scolaires en plaçant l'enfant au cœur de ses apprentissages. Les cours d'école, notamment, intègrent désormais des éléments végétalisés et des équipements modulables, créant des environnements propices à l'éveil sportif, culturel, et surtout inclusifs.

Un engagement actif et durable

Wesco va au-delà de la simple esthétique en mettant l'accent sur des aspects essentiels tels que l'enseignement en extérieur, le bien-être des élèves et de leurs encadrants, ainsi que l'utilisation de matériaux responsables et durables. Les solutions Wesco contribuent ainsi à la création d'espaces oasis, stimulant l'engagement actif des élèves tout en combinant des dimensions ludiques et éducatives.

Adaptabilité et promotion de modes éducatifs durables

Face à la diversité des besoins éducatifs, Wesco propose des solutions favorisant l'apprentissage par les sens, les expérimentations, la gestion des émotions, et le retour au calme. Les collectivités locales sont appelées à relever le défi d'adapter les espaces pour valoriser les compétences et les intelligences multiples. Wesco, en tant que fervent partisan de ces initiatives, offre des solutions adaptées à ces nouveaux enjeux pédagogiques.

Au Salon des Maires et des Collectivités Locales 2023, Wesco s'affirme comme un acteur incontournable, contribuant de manière significative à la création d'environnements éducatifs propices à des modes éducatifs sains, durables, et résolument tournés vers l'avenir.

