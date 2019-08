Wild Goose Filling Systems renforce son partenariat avec Iron Heart Canning

Iron Heart Canning a acheté sa 50e ligne de remplissage de canettes chez Wild Goose pour renforcer ses capacités mobiles de conditionnement de boissons en cannettes

BOULDER, Colorado, 2 août 2019 /PRNewswire/ -- Wild Goose Filling Systems, pionnière en matière de lignes de remplissage de canettes et de bouteilles destinées aux brasseries artisanales et aux fabricants de boissons spéciales, a renforcé son partenariat avec Iron Heart Canning en ajoutant une 50e ligne de remplissage de canettes à sa flotte de machines mobiles de remplissage de canettes.

Depuis 2013, Wild Goose et Iron Heart ont instauré un partenariat qui permet à Iron Heart de proposer des services mobiles de remplissage de canettes à plus de 600 entreprises. Commençant avec une ligne de remplissage de canettes Wild Goose, créée avec une petite empreinte et conçue pour être mobile, Iron Heart s'est lancée alors que commençait l'engouement pour la bière en cannette, offrant des solutions peu coûteuses pour un conditionnement de haute qualité de cannettes en aluminium en plus petites quantités.

Ces six dernières années, Iron Heart et Wild Goose se sont développées côte à côte, ce qui leur permet de créer des machines spécialement conçues pour le marché mobile. Ce partenariat favorise un attachement permanent aux améliorations et au service à la clientèle. Cette semaine, Iron Heart a acheté sa 50e ligne de remplissage de canettes Wild Goose afin de prendre en charge sa clientèle en plein essor et d'élargir ses services à davantage de marchés. Iron Heart mène aujourd'hui ses activités depuis 23 entrepôts desservant 22 États dans toute la Nouvelle-Angleterre, les États du littoral médio-atlantique, l'Ohio et le Sud-Est.

« Nous conditionnerons près de 70 millions de cannettes cette année », explique Tyler Wille, PDG et fondateur d'Iron Heart Canning. « Les systèmes de remplissage de canettes Wild Goose sont une composante essentielle de nos activités. Leur ingénierie à toute épreuve, leur conception mobile et leur flexibilité nous permettent de proposer à nos clients un conditionnement de la plus grande qualité. Notre priorité est d'instaurer d'excellentes relations, et nous nous efforçons d'aider nos clients à développer leurs activités. Notre partenariat avec Wild Goose nous permet de proposer des solutions abordables pour le conditionnement en cannettes de la bière, du vin, d'eaux gazeuses, de cocktails prêts à consommer, etc. »

Le PDG de Wild Goose, Chris Fergen, a déclaré ce qui suit à propos de cette étape importante : « Wild Goose est très heureuse de célébrer l'achat d'une 50e machine par Iron Heart Canning. Il illustre l'excellence continue d'Iron Heart dans le remplissage de canettes et sa capacité à aider ses clients à développer leurs activités en proposer plus d'options pour la distribution. »

Iron Heart et Wild Goose ont instauré un partenariat qui est d'une importance capitale pour les deux entreprises. Lorsque des entreprises ont besoin d'une solution mobile et ne sont pas prêtes à détenir leur propre système, Iron Heart est là pour proposer des services de remplissage de canettes sur site. Une fois que les fabricants de boissons artisanales sont prêts à posséder leur propre système de remplissage, Wild Goose propose des options pour des systèmes exclusifs qui répondent à leurs besoins.

Pour Matt Monahan, PDG d'Other Half Brewing Company : « Le conditionnement de la bière en cannettes est une partie essentielle de nos activités. Nous avons commencé à utiliser les lignes de remplissage de canettes Wild Goose avec notre partenaire de conditionnement mobile, Iron Heart. Ils ont joué un rôle crucial pour nous permettre de transformer la petite brasserie que nous étions en ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Pour répondre à notre demande toujours croissante, nous avions besoin de notre propre ligne de remplissage de cannettes, et nous avons fait confiance à Wild Goose. Elles sont bien conçues, faciles à utiliser, et elles nous ont permis de répondre à la demande. Nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui sans Iron Heart et Wild Goose. »

Pour Chris Wecht, chef des opérations chez Carton Brewing : « En nous associant à Iron Heart dès leurs débuts, nous avons instauré un partenariat qui nous a permis de connaître cinq années de croissance réfléchie. Nous avons pu nous associer à des boutiques et nous étendre à tout l'État, à partir d'un espace qui ne pouvait pas accueillir une ligne de remplissage de cannettes et ne nous permettait pas de stocker les cannettes remplies. C'est fièrement, avec l'aide d'Iron Heart, que Boat Beer a été la première bière artisanale du New Jersey dans une cannette et est devenue depuis un choix confortable pour les buveurs de bières artisanales à Jersey. Une fois que nous nous sommes suffisamment développés et que nous avons décidé d'acheter notre propre ligne de remplissage de cannettes, c'est en toute confiance que nous avons choisi Wild Goose. Grâce à sa conception simple, son système est facile à apprendre et à utiliser, et également rapide à réparer s'il le faut. Son prix raisonnable nous a également permis de tabler sur un retour sur investissement en moins d'un an. Nous pensons qu'aucun autre système sur le marché ne soutient la comparaison. »

À propos de Wild Goose Filling Systems

Avec des décennies d'expérience en brassage et remplissage de canettes et de bouteilles de boissons artisanales, Wild Goose Filling Systems propose des systèmes de remplissage pour la bière, le cidre, le kombucha, le cannabis, le vin, ainsi que d'autres boissons prêtes à boire. Ayant lancé les premiers systèmes de remplissage de canettes et de bouteilles artisanaux sur le marché, Wild Goose Systems a breveté une technologie qui maintient les niveaux de qualité les plus élevés pour les boissons emballées. Leur expertise en ingénierie et leur focalisation sur les boissons artisanales les distinguent des autres systèmes sur le marché. Avec une efficacité, un contrôle opérationnel et une excellence en service client hors pairs, Wild Goose fournit des systèmes de remplissage de canettes et de bouteilles à des milliers de clients dans le monde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wgcanning.com.

Contact médias :

Jamie Schwierske

720-406-7442 x 115

pr@wildgoose-meheen.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/931070/Wild_Goose_Filling_Systems_Logo.jpg

Related Links

http://www.wgcanning.com/



SOURCE Wild Goose Filling Systems