WingGuard : Masque antivirus Pro, une véritable révolution ou comment prévenir les contaminations croisées

COLOGNE, Allemagne, 16 septembre 2020 /PRNewswire/ -- WingGuard, entreprise spécialisée dans les dispositifs médicaux basée à Cologne, a annoncé le lancement d'un nouveau masque doté de la technologie brevetée Livinguard (https://wingguard.de/a/l/fr).

Depuis plusieurs mois, l'économie mondiale doit faire face à la crise du coronavirus. Malgré le contexte actuel, la pandémie a aussi eu un impact positif : les entreprises du monde entier mettent à profit leur expertise et leurs ressources humaines afin de développer de nouvelles technologies qui permettront de surmonter cette pandémie.

Avec le lancement de ce nouveau masque antiviral, Livinguard, une entreprise suisse spécialisée dans les technologies, signe sa première avancée majeure. Disponibles sur le site de WingGuard, les masques disposent d'un revêtement polycationique, utilisant un procédé breveté. Doté de charges électriques positives, ce revêtement entraîne la rupture de l'enveloppe du virus (chargée négativement) qui entre en contact avec la surface du tissu. Le virus est ainsi inactivé. Grâce à ce système, le masque se nettoie en permanence et permet de réduire considérablement le risque de contamination croisée.

Récemment, des études menées par les universités d'Aix-la-Chapelle et de Berlin (RWTH Aachen et FU Berlin) ont démontré l'efficacité de la technologie Livinguard, pouvant inactiver jusqu'à 99,9 % du SARS-CoV-2. Tandis que le coronavirus peut survivre plusieurs jours à la surface d'un masque conventionnel, infectant ainsi son porteur, le masque WingGuard garantit quant à lui votre sécurité en cas d'utilisation.

Il est possible de réutiliser le masque antivirus Pro pendant plus de 200 jours. Aussi durable qu'avantageux, ce nouveau masque peut être porté au quotidien, que ce soit à l'école ou bien au travail. Accessible au plus grand nombre, il convient également aux enfants à partir de 8 ans. Le masque antivirus Pro est désormais disponible sur https://wingguard.de/a/l/fr.

- L'image est distribuée par epa european pressphoto agency (http://www.epa.eu) -

Contact :

Elena Kanzler

Luoro GmbH

[email protected]

https://wingguard.de/a/l/fr

Tel. +49 221 282394 40

Liens connexes

https://wingguard.de



SOURCE Luoro GmbH