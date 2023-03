Wix annonce l'intégration avec Meta pour les gérants d'entreprises pour communiquer avec leurs clients via WhatsApp, Instagram et Messenger

La nouvelle intégration fournit une place centrale aux entreprises afin qu'elles puissent gérer les interactions avec leurs clients depuis leurs plateformes de réseaux sociaux et leur site Web.

PARIS, 27 mars 2023 /PRNewswire/ -- Wix.com Ltd. (NASDAQ: WIX), plateforme SaaS mondiale leader pour créer, gérer et développer une présence en ligne, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec WhatsApp, Instagram et Messenger. Les utilisateurs Wix pourront à présent connecter leur comptes professionnels à leur Boîte de réception Wix. En intégrant ces canaux, les gérants d'entreprises pourront gérer efficacement toutes les communications et les interactions avec leurs clients depuis la même boîte de messagerie.

La boîte de réception Wix est conçue pour aider les gérants d'entreprise à gagner du temps tout en proposant une solution pour créer, renforcer et personnaliser leurs relations avec leurs clients. Grâce à cette nouvelle intégration sociale, les utilisateurs pourront gérer efficacement leur communications depuis la même boîte de réception et répondre à tous les messages de leurs clients directement depuis le tableau de bord Wix. La solution de messagerie intégrée de Wix permet aux propriétaires de société d'utiliser leurs outils existants pour répondre et pour développer leur communication sur ces canaux. Ils peuvent ainsi envoyer des suggestions de produits, proposer des bons de réduction et créer des réponses automatiques.

« Nous cherchons constamment de nouvelles solutions pour fournir aux gérants de société les outils nécessaires à leur succès », explique Ronny Elkayam, Vice -président senior de Mobile, App Market et produits stratégiques chez Wix. « En intégrant ces plateformes avancées de messagerie à la boîte de réception Wix, nous facilitons la communication et permettons aux gérants d'entreprise de travailler plus efficacement. Cette solution de communication directe et rapide permet de renforcer la crédibilité d'une société et contribue à favoriser la fidélisation et la rétention des clients. Nous continuons à développer la communication multicanal pour soutenir les entreprises en pleine croissance ».

«Aujourd'hui plus d'un milliard d'utilisateurs connectent un compte professionnel à WhatsApp, Messenger et Instagram chaque semaine. Les entreprises ont besoin d'une solution simple et organisée pour gérer les interactions avec leurs clients, que ce soit pour le marketing ou les services client. Nous sommes ravis de nous associer a Wix et à leur nouvelle boîte de réception qui intégrera toutes les plateformes de messagerie Meta», nous explique Kyle Jenke, Business Messaging Director of Partnerships chez Meta.

La boîte de réception Wix est un outil de messagerie CRM qui permet aux utilisateurs de voir et de répondre aux messages depuis plusieurs canaux y compris Wix Chat sur les sites Wix, les e-mails, SMS et maintenant les pages business de WhatsApp, Instagram et Messenger. Les utilisateurs peuvent également engager la conversation en direct avec leurs visiteurs et envoyer des messages aux contacts qui apparaissent dans leur liste de contacts. Ils peuvent envoyer à leurs visiteurs, des pièces jointes, des coupons, des demandes de paiement et des liens directs à leurs produits ou services. La boîte de réception Wix permet aux sociétés créées sur Wix de profiter d'une plateforme CRM qui s'adapte à leurs besoins professionnels et à leur croissance.

L'équipe Wix CRM travaille actuellement afin d'ajouter plus de canaux et d'intégrations à la boîte de réception Wix. Cela permettra aux parties tierces d'ajouter plus de canaux de communication qui s'intégreront dans une seule boîte de réception.

