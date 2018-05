WorkFusion lance la prochaine génération de produits RPA et lève la barre sur l'automatisation à intelligence artificielle dans l'entreprise

« Les opérations d'entreprise d'aujourd'hui veulent numériser pour répondre aux exigences des expériences numériques innovantes que les organisations ont créées au cours des dix dernières années », a déclaré Alex Lyashok, PDG de WorkFusion. « 'Big Tech', des entreprises axées sur l'intelligence artificielle telles que Google, Facebook, et Amazon exploitent déjà la puissance de l'apprentissage automatique pour répondre avec agilité aux exigences des clients. WorkFusion offre ces capacités aux clients des secteurs bancaires, des assurances, des soins de santé ainsi que d'autres, aidant les entreprises à transformer le travail dans le domaine du savoir dans les opérations utilisant des robots logiciels propulsés par l'IA qui apprennent. »

Lumen inclut une mise à jour majeure de RPA Express, le premier et seul produit RPA gratuit de catégorie production. RPA Express fournit désormais un enregistrement à base d'images et d'objets et un Studio pour les développeurs via une installation simple et gratuite à un seul clic. RPA Express offre également aujourd'hui un abonnement professionnel permettant aux utilisateurs d'exécuter de multiples processus avec des robots illimités sur une seule machine et davantage de pages OCR. Parmi les cas d'usage citons les processus « quote-to-cash », « procure-to-pay », la migration et la saisie de données, et la mise à jour de systèmes CRM. RPA Express est utilisé par 15 000 entreprises du monde entier.

La version 2018 de WorkFusion SPA permet aux clients de mettre leurs programmes de transformation à l'échelle avec rapidité, contrôle et efficacité en équipant une seule plateforme à intelligence artificielle de toutes les capacités requises par une opération d'entreprise. SPA met l'IA en libre-service pour les équipes opérationnelles en fournissant une ingestion des données plus intelligente, des robots qui apprennent et l'intégration optimale des personnes et des bots. En orchestrant l'ensemble de l'effectif numérique sur une seule plateforme, les clients peuvent utiliser des analyses opérationnelles avancées pour prédire le coût, la capacité et la productivité, et prescrire des mesures. SPA fournit également aux clients la capacité de gouvernance d'effectif numérique afin d'améliorer le contrôle opérationnel et de réduire le risque. Les entreprises axées sur les données du monde entier utilisent SPA pour automatiser de processus simples tels que la migration des données ainsi que des services complexes tels que la lutte contre le blanchiment d'argent, l'intégration de nouveaux clients et le traitement des réclamations.

