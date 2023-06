World of Opinions 2023 de KAYAK : Les Français sont-ils plutôt instinctifs ou plutôt des suiveurs ?

L'étude World of Opinions 2023 de KAYAK révèle que 3 Français sur 4 déclarent que leur opinion sur un voyage diffère de la recommandation qu'ils ont reçue.

Ainsi, 7 personnes interrogées sur 10 (69%) ont de plus en plus de mal à savoir à quelles opinions se fier,

Le mieux alors ne serait-il pas pour eux de se faire confiance et d'aller voir par eux-mêmes le monde ? 66 % des Français interrogés déclarent que voyager leur a permis de faire davantage confiance à leurs propres croyances et opinions.

PARIS, 29 juin 2023 /PRNewswire/ -- À l'approche des vacances d'été, la question de savoir où aller a peut-être déjà trouvé sa réponse, mais à qui faire confiance pour faire son choix ? Selon l'étude World of Opinions 2023 de KAYAK , le premier moteur de recherche de voyages au monde, a cherché à comprendre la relation entre les voyages, les opinions et les perspectives sur nous-mêmes et sur notre monde.



L'étude révèle que si 6 Français sur 10 ont l'impression de trop laisser l'opinion des autres guider leurs choix de vie (études, carrière ou mode de vie), ils sont 46% à déclarer demander l'avis d'autres personnes lorsqu'ils prennent des décisions (vêtements à acheter ou destinations de voyage par exemple).

Des décisions qui peuvent être encore plus difficiles à prendre en tenant compte des nombreux avis donnés sur les réseaux sociaux. Mais les Français ne sont pas dupes puisque plus de 6 d'entre eux sur 10 (66%) estiment que le décalage entre la réalité et les réseaux sociaux s'accroît.

Face à ce phénomène, ils se tournent alors vers des "valeurs sûres" : 81% déclarent que leur entourage (famille, amis, collègues, voisins) a le plus d'impact sur leurs choix dans la vie de tous les jours.

Et au final, si la solution était d'aller voir par eux-mêmes ? Pour gagner en indépendance d'opinion et s'affirmer en tant qu'individu, les Français semblent avoir trouvé un appui dans le voyage ! En effet, 65 % d'entre eux déclarent que les voyages les aident à s'épanouir.

De meilleures personnes plus sensibles au monde qui les entoure, puisque 82% des Français déclarent que les voyages les rendent plus ouverts d'esprits et 84% plus curieux. Au-delà de ça, selon les sondés, la découverte des différences des uns et des autres sur place permet également d'augmenter la tolérance de chacun (72% environ) et de diminuer les préjugés (69% environ).

Eva Fouquet, vice-présidente de Kayak France, commente : "Chez KAYAK, nous savons que visiter de nouveaux endroits en personne permet aux gens de grandir et de se développer en tant qu'individus. Et ce n'est pas seulement notre opinion. Nos études montrent que la majorité des gens pensent que voyager accroît leur curiosité et leur donne une nouvelle perspective sur la vie. Mais il semble que, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, les Français continuent de s'en remettre à l'opinion des autres. En fournissant des outils et des ressources de voyage complets, KAYAK s'est donné pour mission de ne pas dire aux gens où aller, mais de les aider à trouver les destinations qui leur conviennent."

