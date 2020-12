Xativa(TM) d'iX Biopharma obtient le prix de « Produit de l'année CBD » décerné par les Australian Cannabis Industry Awards 2020

SINGAPOUR, 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- La société pharmaceutique spécialisée iX Biopharma Ltd (SGX:42C) (« iX Biopharma », « la Société », ou avec ses filiales, « le Groupe ») est heureuse d'annoncer que Xativa™, la nouvelle pastille sublinguale de cannabidiol (« CBD ») médicinal du Groupe, a remporté le prix du « Produit de l'année CBD » lors des Cannabis Industry Awards 2020 en Australie.

Les Cannabis Industry Awards récompensent les pionniers du cannabis, les professionnels et les entreprises qui contribuent à la progression sociale et à l'innovation de l'industrie du cannabis en pleine expansion en Australie. Dans la catégorie des prix d'entreprises, des prix sont décernés aux organisations et à leurs produits ou services respectifs pour leur innovation, leur excellence et leur impact. Les récompenses sont décernées de manière indépendante et transparente par un panel diversifié de bénévoles qui sont des experts du secteur et des pionniers de la communauté, ce qui garantit des conditions équitables afin que les prix soient vraiment représentatifs. Cela s'oppose aux prix dits « pay-to-play », dont les gagnants sont sélectionnés par l'entreprise organisatrice ou le vote du public, ce qui peut favoriser les grandes entreprises qui ont les poches bien remplies.

Xativa™, qui contient une nano-émulsion de CBD à large spectre et 0,0 % de THC délivrée grâce à la technologie brevetée de délivrance sublinguale WaferiX™ du groupe, est une forme de dosage hautement différenciée et supérieure qui offre aux utilisateurs une absorption rapide et plus prévisible des actifs médicamenteux, une biodisponibilité améliorée et la possibilité d'une action thérapeutique plus rapide. En outre, Xativa™ propose une dose unitaire fixe familière aux médecins, facilitant une prescription standardisée et un dosage précis : une caractéristique importante que l'on ne trouve pas couramment parmi les alternatives existantes à la CDB (principalement les fleurs et les huiles) aujourd'hui.

Depuis son lancement en Australie en avril 2020, Xativa™ a été accueilli avec enthousiasme chez les médecins et les consommateurs qui ont reconnu que Xativa™ se différencie des autres produits existants sur le marché. Le lancement a été couvert par un réseau d'information national australien, Nine News, qui a contribué à faire connaître les avantages de Xativa™ et Waferix™, la technologie exclusive du groupe.

Le docteur Janakan Krishnarajah, directeur d'exploitation d'iX Biopharma a déclaré : « Nous sommes ravis que Xativa™, les pastilles sublinguales de CBD à dissolution rapide aient été reconnues comme la référence en matière de nouveaux moyens d'administration du cannabis. Cette nouvelle génération de produits CDB ne manque pas de se faire remarquer et suscite une forte demande de la part des consommateurs et des médecins pour sa désintégration rapide sous la langue, sa biodisponibilité supérieure et son action rapide. Xativa™ offre aux consommateurs la certitude d'un dosage fixe et est discret, pratique et facile à utiliser. Ces caractéristiques différencient clairement Xativa™ des 150 autres produits présents sur le marché australien. »

Pour plus d'informations sur Xativa™, veuillez vous référer au lien ci-dessous : [http://www.ixbiopharma.com/xativa]

À propos d'iX Biopharma Ltd

iX Biopharma est une société pharmaceutique et nutraceutique spécialisée, inscrite au conseil Catalist de la Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST). Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.ixbiopharma.com/aboutus

Contact pour les médias :

Dr Janakan Krishnarajah

Directeur général et médecin en chef

Tél. : +65 6235 2270

Courriel : [email protected]

Relations avec les investisseurs : Eva Tan

Directrice, Stratégie d'entreprise et commerciale

Tél. : +65 6235 3212

Courriel : [email protected]

Kamal Samuel/Jonathan Wee

Tél. : +65 6438 2990

Courriel : [email protected]

