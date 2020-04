XCMG célèbre le Jour de la Terre avec plus de 2 000 machines alimentées à l'énergie propre commercialisées à travers le monde

XUZHOU, Chine, 23 avril 2020 /PRNewswire/-- Le fabricant leader de machines de construction XCMG (SHE : 000425) célèbre le Jour de la Terre avec une réduction des émissions de carbone depuis l'application de sa stratégie baptisée Technologies à énergie propre sur plus de 20 modèles de machines. Plus de 2 000 machines dotées d'une technologie à énergie propre ont été commercialisées au total à travers le monde, les produits comprenant des grues électriques, des balayeuses, des camions à benne, des véhicules logistiques, ainsi que des tracteurs alimentés au gaz naturel liquéfié, des chargeurs, des rouleaux compresseurs et des camions lourds.