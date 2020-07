Xinhua Silk Road : le district de Songjiang à Shanghai déploie des mesures visant à encourager le développement des industries cinématographiques et télévisuelles high-tech à Shanghai

Les mesures de cette année, qui actualisent la version de l'année dernière, élargissent les domaines pouvant bénéficier d'un soutien, assouplissent les conditions d'octroi des subventions et encouragent à appliquer les technologies. Par exemple, dans le cadre des nouvelles politiques, le montant des subventions accordées aux grands projets représentant un investissement total de plus de 20 millions de yuans est passé de 5 à 12 millions de yuans, et l'utilisation de plateformes intelligentes de cinéma et de télévision et de services cloud de pointe sera subventionnée.

Le district de Songjiang à Shanghai est un centre important pour l'industrie chinoise du cinéma et de la télévision. Grâce aux mesures de soutien mises en place par le district en plein milieu de l'épidémie de COVID-19, 549 entreprises de cinéma et de télévision supplémentaires ont pu s'installer à Songjiang pendant le premier semestre de cette année, ce qui représente une augmentation de 124,08 pour cent par rapport à l'année précédente, selon Zhao Yong, responsable du département de la publicité du district.

Le dimanche dernier a également vu le lancement d'un certain nombre de projets cinématographiques et télévisuels. Par exemple, le département de la publicité du district de Songjiang a conclu un accord de coopération stratégique avec la succursale de Shanghai de China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd., visant à gérer les risques et incertitudes élevés qui pèsent sur les produits cinématographiques et télévisuels. En vertu de l'accord, des moyens financiers seront utilisés pour transférer les risques d'indemnisation causés par les retards et les dépassements de budget dans la production de films.

Le même jour, un rapport de recherche de référence sur Shanghai en tant que ville du cinéma et de la télévision high-tech a également été publié ; il fournit des outils d'analyse et des références facilitant la prise de décision aux administrateurs et aux professionnels des industries du cinéma et de la télévision.

La conférence de presse, organisée par le comité du district de Songjiang du PCC de Shanghai et le gouvernement du district de Songjiang, et menée par le département de publicité de Songjiang et le Bureau de la culture et du tourisme de Songjiang, est l'un des évènements officiels du 23e Festival international du film de Shanghai qui a lieu du 25 juillet au 2 août.

Pour consulter le lien initial : https://en.imsilkroad.com/p/315140.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1220330/Xinhua_Silk_Road.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service