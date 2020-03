Yellowfin obtient le deuxième meilleur score dans les cas d'utilisation Analyses augmentées et Analyses d'entreprise dans le cadre du rapport 2020 de Gartner sur les capacités critiques relatives aux plateformes d'analyse et de veille économique

MELBOURNE, Australie, 24 mars 2020 /PRNewswire/ -- Yellowfin, unique prestataire d'analyses qui combine tableaux de bord basés sur les actions, découverte automatisée et narration de données leaders du secteur, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le deuxième meilleur score dans les cas d'utilisation Analyses augmentées et Analyses d'entreprise, dans le cadre du rapport de mars 2020 de Gartner sur les capacités critiques relatives aux plateformes d'analyse et de veille économique.

Ceci fait suite à la récente annonce de la société précisant avoir été récompensée en tant que Visionnaire dans le Magic Quadrant de février 2020 de Gartner relatif aux plateformes d'analyse et de veille économique.

D'après Gartner : « Tandis que l'univers de la découverte de données visuelles se focalisait sur les analystes commerciaux et les auteurs de contenus, l'univers des analyses augmentées se focalise de plus en plus sur les consommateurs de données et d'analyses. »

Gartner prédit également : « D'ici 2020, l'analyse augmentée constituera un moteur dominant des nouveaux achats de plateformes d'analyses et de veille économique, de sciences des données et d'apprentissage machine, ainsi que d'analyses intégrées. »

« Nous considérons que le rapport sur les capacités critiques de Gartner constitue un indicateur précieux des capacités des produits d'un fournisseur d'analyses », a déclaré Glen Rabie, PDG de Yellowfin. « C'est fantastique d'avoir obtenu ces scores en termes de cas d'utilisation et de capacités. Nous pensons que la narration de données est un nouveau moyen amélioré et indispensable permettant aux entreprises de mobiliser et d'agir sur leurs données. C'est cette force globale, dans un large éventail de capacités critiques, qui selon nous offre à nos clients une expérience analytique exceptionnelle, et c'est formidable d'être reconnus pour cela de cette manière. »

Le rapport complet de Gartner est gratuitement disponible au téléchargement à l'adresse suivante : https://bit.ly/2xitXFS

Avis de non-responsabilité de Gartner

Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu'elle publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autres désignations. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner, et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un objet particulier.

À propos de Yellowfin

Yellowfin est un fournisseur mondial de logiciels de veille économique et d'analyses, qui possède une gamme de produits de classe mondiale alimentés par l'automatisation. Yellowfin est reconnu en tant qu'innovateur par les cabinets d'analystes leaders mondiaux. Plus de 29 000 organisations et plus de 3 millions d'utilisateurs finaux répartis dans 75 pays utilisent Yellowfin chaque jour.

