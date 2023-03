YOTEL LANCE YOTELPAD EN EUROPE AVEC UNE NOUVELLE OUVERTURE À STRATFORD, LONDRES

LONDRES, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- YOTEL a annoncé aujourd'hui son intention de lancer sa marque de résidences hôtelières révolutionnaires, YOTELPAD, en Europe avec l'ouverture de YOTELPAD London Stratford au 4e trimestre 2023, suite à un accord de gestion à long terme avec le propriétaire, Silver Mascot Limited. Ce sera la septième propriété de YOTLE au Royaume-Uni et la troisième à Londres, rejoignant YOTEL London City et YOTEL London Shoreditch.

‘PAD Studio CGI’ - CGI of Studio at YOTELPAD London Stratford ‘YOTELPAD London Stratford - exterior view’ - Exterior of YOTELPAD London Stratford

YOTEL a créé YOTELPAD en 2018 pour concurrencer le secteur des résidences hôtelières traditionnelles. La marque est née en réponse à la demande croissante des clients qui recherchent une plus grande flexibilité dans les types d'hébergement, en raison de l'évolution des modes de vie et des habitudes de travail. Fidèle à l'ADN de YOTEL, YOTELPAD privilégie le design intelligent et la technologie, en proposant des studios modernes, appelés PAD, qui se composent d'espaces de vie, de travail et de couchage multifonctionnels, de salles de bains élégantes, ainsi que de kitchenettes entièrement équipées, le tout à un prix abordable et disposant des services d'Urban Jungle, partenaire de YOTEL.

YOTELPAD London Stratford proposera une maison loin de la maison pour les voyageurs au cœur de Stratford, avec 62 pads, une conciergerie ouverte 24 heures sur 24 (la réponse de YOTEL à la réception classique), un service de nourriture à emporter, de pressing et un vaste espace de rangement. L'établissement abritera également un espace de restauration et une boutique qui devraient ouvrir en 2024. Pour répondre à l'avenir des voyages flexibles, il sera possible de réserver un YOTELPAD pour des séjours d'une nuit à un mois, et l'offre variera en taille et en agencement pour permettre une flexibilité maximale.

La nouvelle propriété de construction s'ajoute au portefeuille en pleine croissance des YOTELPAD de YOTEL, dont tous les établissements se trouvent actuellement aux États-Unis, par exemple YOTELPAD Park City et YOTELPAD Miami. La croissance mondiale étant une priorité absolue pour YOTEL, l'expansion de YOTELPAD sur des territoires nouveaux et existants devrait constituer une partie essentielle de l'engagement de la marque à atteindre 50 hôtels d'ici 2025.

Rohan Thakkar, directeur du développement chez YOTEL a expliqué : « Nous sommes très heureux d'ouvrir notre premier établissement YOTELPAD à l'extérieur des États-Unis cette année, et d'introduire le produit sur les marchés britannique et européen pour la première fois. Avec une demande accrue de séjours flexibles offrant plus d'espace pour vivre, travailler et se divertir, quelle que soit la durée du séjour, que ce soit une nuit, une semaine ou un an, nous sommes convaincus que YOTELPAD est la solution pour les voyageurs du monde entier. Déterminé à étendre notre présence pour répondre à la demande mondiale, YOTELPAD sera un moteur clé pour atteindre nos objectifs de croissance ambitieux. »

Après avoir reçu des investissements de plusieurs milliards de livres grâce aux Jeux olympiques de 2012, Stratford est maintenant l'une des principales destinations pour le shopping, les restaurants et les divertissements à Londres avec certaines des meilleures liaisons de transport dans la capitale, y compris la nouvelle ligne Elizabeth qui relie la région aux gares principales, aux aéroports et au centre de Londres. Situé sur Broadway, YOTELPAD London Stratford est idéalement placé pour les voyageurs qui veulent explorer ce quartier vivant.

Paul Glennon, directeur de Silver Mascot Limited, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer l'ouverture du YOTELPAD London Stratford cette année. YOTELPAD s'est démarqué par une offre vraiment différente dans le secteur des aparthotels et nous nous réjouissons à l'idée d'entretenir une relation longue et enrichissante avec YOTEL. »

À propos de YOTEL

Avec ses 22 établissements situés dans des endroits recherchés dans le monde entier, YOTEL est destiné aux personnes en mouvement : celles qui expérimentent, agissent et accomplissent, sans s'arrêter. Des villes animées aux aéroports très fréquentés, YOTEL est là pour bousculer le statu quo du secteur hôtelier et offrir une expérience différente aux clients grâce à un design intelligent, une technologie créative et des gens formidables. YOTEL représente l'arrêt au stand pour ceux qui sont dans la course.

La marque hôtelière mondiale est basée à Londres, possède des bureaux régionaux aux États-Unis et en Asie et dispose d'un portefeuille de trois marques : YOTEL (hôtels de centre-ville), YOTELPAD (option de séjour prolongé) et YOTELAIR (hôtels d'aéroport). La société exploite quatorze hôtels de centre-ville à New York, Boston, San Francisco, Washington D.C., Miami, Singapour, Édimbourg, Londres (2), Amsterdam, Porto, Glasgow, Manchester et Park City, et six hôtels d'aéroport à Londres Gatwick, Amsterdam Schiphol, Paris-Charles de Gaulle, Istanbul (2) et Singapour Changi.

Les principaux actionnaires de YOTEL comprennent une société affiliée contrôlée de Starwood Capital Group, Talal Jassim Al-Bahar Group, United Investment Portugal et Kuwait Real Estate Company (AQARAT).

YOTEL a été créé par le fondateur de YO!, Simon Woodroffe, qui s'est inspiré de l'expérience de voyage en première classe et a traduit cette philosophie, cette langue et ce design en petites chambres, mais joliment conçues. www.yo.co.uk .

