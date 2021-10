Zaozhuang, dans le Shandong, encourage le tourisme « tout-en-un » par une démonstration de tourisme rural

ZAOZHUANG, Chine, 25 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Lors d'une récente conférence de presse organisée par le bureau d'information du Gouvernement Populaire Municipal de Zaozhuang, il a été révélé que 5,823 millions de touristes ont visité Zaozhuang au cours du premier semestre de cette année, générant 4,4 milliards de RMB de recettes touristiques. Ces dernières années, Zaozhuang a été le fer de lance du tourisme « tout-en-un » en promouvant avec enthousiasme le tourisme rural, et a apporté son soutien à un nouveau modèle commercial intégrant culture et tourisme. Ces stratégies ont permis d'obtenir des résultats remarquables.

Lizhuang, également à Fengmao, est un village de réinstallation pour les personnes provenant des zones de réserves. Dans le passé, les villageois vivaient de l'agriculture et de la pêche. Avec la revitalisation des zones rurales, une coopérative de tourisme professionnel a été créée à Lizhuang, et une zone de regroupement de cours populaires présentant la culture locale a commencé à prendre forme : Le moulin à pierre permet aux visiteurs de goûter et d'acheter différents plats de tofu ; les visiteurs du moulin à huile peuvent découvrir le processus de pressage des cacahuètes dodues pour obtenir de l'huile d'arachide pure ; la cour des piments rouges transforme les piments rouges en différents types de pickles, qui sont devenus les produits touristiques les plus vendus ; le poulet sauté épicé de Lizhuang laisse un arrière-goût durable ; la cour des calebasses invite les visiteurs à boire du thé, à écouter la musique des tambours et à regarder les pièces jouées par les villageois. Une série de décors à thème a vraiment animé chaque cour, et aujourd'hui, Lizhuang est devenu un village modèle bien connu pour le tourisme rural.

Le district de Yicheng à Zaozhuang est la célèbre ville natale des grenades chinoises, avec la plus grande collection de germoplasmes de grenades en Chine. Le jardin de grenades de Guanshi est particulièrement connu. Ces dernières années, le district de Yicheng s'est concentré sur le développement de l'industrie du bonsaï de grenade et d'autres produits de grenade, la culture de la grenade et les avantages traditionnels locaux. Il y a maintenant plus de 200 entreprises de bonsaï de grenade dans le district, employant plus de 4000 personnes. Le volume annuel des ventes de bonsaïs de grenade est d'environ 500 000 unités, avec un chiffre d'affaires de 500 à 800 millions de RMB. Le district de Yicheng a également vu se développer plus de 20 opportunités commerciales liées aux sous-produits de la grenade, à savoir le jus, le vin, le thé, les solutions orales, les cosmétiques, etc. Le développement des attractions touristiques liées à la grenade fait l'objet d'une attention soutenue, et il s'avère être un grand succès.

Légende : Le site touristique de Jiuquhuahai, situé près du lac Yanma à Fengmao, dans le district de Shanting, à Zaozhuang, est devenu une destination touristique populaire.

Légende : Le centre de formation au patrimoine culturel immatériel de Lizhuang est une attraction populaire. Il offre une plateforme pour l'exposition des produits artisanaux des villageois et un lieu où ils peuvent démontrer leurs compétences artisanales.

Légende : Le district de Yicheng développe vigoureusement l'industrie de la grenade et encourage le développement intégré pour contribuer à la revitalisation rurale.

