Zôdio améliore son service client et adapte ses magasins à la nouvelle réalité retail avec Openbravo

Zôdio s'est tourné vers Openbravo lors d'un besoin évident d'une nouvelle solution POS conforme à la loi française anti-fraude et d'une plateforme omnicanale capable d'améliorer le service client. La solution Openbravo POS était déjà certifiée conforme à la législation et, grâce à ses capacités omnicanales complètes, s'est avérée être le choix parfait.

Zôdio dispose donc aujourd'hui d'une solution POS entièrement conforme, avec une gamme de services pour les adeptes de l'omnicanal. La solution offre une visibilité des stocks en magasin et des services comme le Click and Collect ou la livraison à domicile, pouvant être organisés en magasin. De plus, la solution offre une intégration étroite avec les autres systèmes.

En magasin, l'expérience d'achat a été améliorée. Les conseillers peuvent désormais utiliser des terminaux mobiles dans tout le magasin. Un avantage est de réduire la file d'attente en caisse, un autre est de pouvoir encaisser les clients participant aux ateliers cuisine ou créatifs directement dans cette zone privilégiée. Openbravo POS supporte de nouveaux scénarios "sans contact" tels que le drive-piéton et peut également être configuré comme une solution de paiement en libre-service. Un autre service offert aux clients est l'option du tiquet digital, évitant l'utilisation de papier.

«Nous avons été particulièrement impressionnés par les capacités fonctionnelles de la solution Openbravo POS, qui nous ont permis d'améliorer les niveaux de service proposés aux clients de Zôdio», déclare Arnaud Tételin, DSI de Zôdio. «Openbravo a travaillé sans relâche pour respecter les délais serrés que nous nous étions fixés pour déployer ces nouvelles fonctionnalités dans tous nos magasins.»

«Comme le démontre clairement l'enseigne Zôdio, le magasin physique continue de jouer un rôle clé dans le retail spécialisé, comme lieu d'expérimentation des produits et aussi comme centre de distribution omnicanal », déclare Bruno Menteaux, Directeur Général d'Openbravo France et Europe du Nord. «Chez Openbravo, nous partageons cette vision. Zôdio nous a challengé avec des objectifs ambitieux en termes de capacités numériques et omnicanales, mais aussi sur le timing. Grâce à un travail d'équipe solide, Zôdio et Openbravo travaillant main dans la main, et grâce aux logiciels et aux capacités cloud d'Openbravo, nous avons atteint notre objectif. »

Concernant Zôdio

Zôdio dispose de 20 magasins en France et emploie plus de 1.100 personnes. La société propose plus de 30.000 produits pour aménager et décorer la maison; les category managers parcourent le monde pour trouver l'inspiration et proposer les dernières tendances. Zôdio fait partie de Adeo, premier groupe retail du secteur bricolage en France et troisième sur le marché international du bricolage avec une présence dans 15 pays, plus de 114.000 collaborateurs et un chiffre d'affaires en 2018 de plus de 23 milliards d'euros.

Visitez www.adeo.com/zodio/ .

Concernant Openbravo

Openbravo offre la plateforme omnicanale basée sur le cloud pour les chaînes de retail et de restaurants cherchant à accélérer leur transformation digitale et stratégie omnicanale. Sa technologie flexible permet d'atteindre une plus grande agilité et innovation, avec des coûts informatiques inférieurs, pour des expériences client différenciées et personnalisées sur tous les canaux. De grandes marques françaises telles que BUT, Caroll, Decathlon, Groupe Rand, la belle-iloise font confiance à Openbravo qui compte aujourd'hui plus de 18 000 utilisateurs de back-office et 60 000 points de vente utilisant ses solutions.

Visitez www.openbravo.com/fr.

