Zone de haute technologie de Chengdu : construire un nouveau berceau pour les licornes chinoises

Les directeurs concernés de la Zone de haute technologie de Chengdu ont indiqué que plus de trois sociétés dites 'unicornes' seraient installées cette année et que ce nombre devrait passer à dix dans les trois prochaines années.

La Zone de haute technologie de Chengdu a déjà établi un réseau pour une telle incubation de sociétés avec campus professionnels, espaces de création, incubateurs d'entreprises et bâtiments spécialisés pour une capacité globale d'accueil de 4,3 millions de mètres carrés. C'est également considéré comme le premier 'supermarché' de services hi-tech dans le sud-ouest de la Chine, calqué sur le fonctionnement des centres commerciaux modernes où les services hi-tech seraient présentés 'en rayons'. Les entrepreneurs pourront y 'choisir et acheter' toutes sortes de produits de services scientifiques répondant à leur demande pendant que les sociétés étrangères bénéficieront de services à guichet unique pour ce qui est de l'innovation et des startups.

Dans cet environnement industriel de plus en plus favorable, l'attraction de talents internationaux pour la Zone de haute technologie de Chengdu continue de progresser. Robert Huber, lauréat du prix Nobel de chimie, a été au cours de ces derniers jours invité à travailler en tant que doyen honoraire de l'institut Tianfu International Nobel de recherche en biomédecine. C'est loin d'être le premier prix Nobel attiré par la Zone de haute technologie de Chengdu et à l'heure actuelle, six lauréats du Nobel ont choisi de s'y installer pour y établir des instituts de recherches. Lorsque le Professeur Robert Huber est arrivé dans la biocité internationale de Tianfu à Chengdu, il a fait observer : « J'ai eu l'occasion de visiter de nouveaux campus industriels de médecine biologique en Europe, mais la biocité internationale de Tianfu à Chengdu présente une croissance plus rapide que n'importe lequel d'entre eux. »

LA SOURCE Chengdu Hi-Tech Zone