Il senatore Adolfo d'Urso, presidente del Comitato parlamentare italiano per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), si è rivolto ai relatori della conferenza che hanno avuto il difficile compito di elaborare soluzioni per questo inquieto Paese dell'Europa orientale. Il Vice-direttore della rivista "Eurasia", Stefano Vernole, ha presentato una complessa panoramica dell'attuale situazione politica in Ucraina e ha definito la mancanza di volontà politica per una risoluzione pacifica dei conflitti come uno dei problemi chiave. Ha sottolineato che l'approccio equilibrato del Presidente russo Putin ha consentito di non cadere in ulteriori escalation nonostante le numerose accuse e provocazioni volte a innescare un grave conflitto militare nella regione.