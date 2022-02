LONDRA, 2 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- "Silk Road Dreams, sogni della Via della seta. L'armonia della diversità"--Il Carnevale della Via della seta e il Gala del Festival di primavera della Via della seta 2022, organizzati congiuntamente da China Intercontinental Communication Center (CICC), Shaanxi Radio and Television Convergence Media Group e dalla Phoenix Satellite TV, saranno trasmessi dai media di 12 Paesi in tutti e cinque i continenti a partire dal 1° febbraio (il primo giorno del Festival di primavera).

Il Gala consiste in 7 episodi, tra cui "Sinfonia", "Uno sguardo indietro", "Fusione", "La voce della Via della seta", "Cinque pianeti appaiono ad est" e "Immaginazione" con i programmi progettati sotto forma di musica, danza, eventi epici, ecc. Un palco realizzato sulla base della tecnica del controllo digitale, combinando elementi relativi alla Via della seta e alla scenografia teatrale, ci offrirà un'esperienza di immersione totale. La combinazione perfetta di tecnologia e arte mette in risalto la bellezza della poesia, della tradizione popolare e il mix di culture della Via della seta, presentando al pubblico di tutto il mondo un evento audiovisivo, che combina la ricca atmosfera del Festival cinese di primavera e il panorama della Via della seta, che trasmette lo spirito di "Pace e cooperazione, apertura e inclusività, conoscenza reciproca e reciproco vantaggio" della Via della seta e che interpreta la grande visione della creazione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità.

Contatto: Yueqi Xiao, 020 8899 7420, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1738601/Silk_Road_Dreams.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1738602/Silk_Road_Dreams_hd.jpg

SOURCE Propeller TV