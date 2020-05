25° Congresso EHA: Menarini Ricerche rende noti i primi risultati dello studio clinico su SEL24/MEN1703

POMEZIA, Italia, 14 maggio 2020 /PRNewswire/ -- Menarini Ricerche annuncia il completamento della parte di dose escalation dello studio clinico di fase I/II DIAMOND (CLI24-001; NCT03008187), attualmente in corso per valutare SEL24/MEN1703, un doppio inibitore orale delle chinasi PIM/FLT3 in sviluppo per il trattamento della leucemia mieloide acuta (LMA). I risultati saranno resi noti al 25° Congresso virtuale EHA con l'e-poster intitolato "Results of the dose escalation part of DIAMOND trial (CLI24-001): first in human study of SEL24/MEN1703, a dual PIM/FLT3 kinase inhibitor, in patients with acute myeloid leukemia" (EP604).