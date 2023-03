A Wuhan Jiangxia della Cina centrale, la bellezza ecologica è In piena fioritura

WUHAN, Cina, 17 marzo 2023 ecc. /PRNewswire/ – Nota come "La città dei fiori di ciliegio", Wuhan, una mega città nel centro di Cina, è una popolare meta turistica primaverile nel marzo di ogni anno.

Oggi, oltre alle sponde del Lago Orientale di Wuhan e al campus dell'Università di Wuhan, i turisti sono in continua crescita nel distretto di Jiangxia nel sud del Wuhan, dove possono sperimentare il potere magico dello sviluppo ecologico nel mare di fiori di diversi colori e varietà.

Il 14 marzo è stato aperto a Shiguang Ranch accanto al lago Liangzi, la promozione del tour dei fiori primaverili dello Jiangxia e il secondo festival dei fiori di colza Wulijie. Il giorno successivo, il primo festival di Fiori di ciliegio nella città di Anhar, nel distretto di Jiangxia, è iniziato nel villaggio giovani della città, secondo il dipartimento della promozione del distretto di Jiangxia.

L'intera stagione dei tour floreali a Jiangxia durerà fino a metà maggio, durante il quale fiori di colza, ciliegio, Pesco, pere e loto fioriranno uno dopo l'altro.

Cinque percorsi turistici specifici sono pensati per guidare i turisti a godere dei lati splendidi, romantici, sognanti, freschi ed eleganti, che offrono uno sguardo alla primavera più glamour in un'unica fermata.

Al festival dei fiori di colza, i visitatori potranno godere di macchie di fiori di colza in sette colori. Tra il mare di fiori di colza simili all'arcobaleno, possono anche partecipare a attività ricreative come la partecipazione alla festa di Carnevale della musica pop, il volo di kite artistici, il divertimento delle esibizioni teatrali, i giochi interattivi, le foto e le sfilate di costumi Han Dynasty.

Durante il festival della fioritura dei ciliegi, sono in piena fioritura circa 5.000 alberi di ciliegio di 8,67 ettari. I visitatori possono scattare foto con ambientazioni ben progettate, chiedere la buona fortuna con le lanterne, fare acquisti al mercato a tema ciliegio e godersi le performance dal vivo delle band popolari.

Il mare del fiore di colza vicino al lago di Liangzi e il giardino fiorito di ciliegio nel villaggio giovanile della città di Anshan sono vivaci manifestazioni della bellezza ecologica del distretto di Jiangxia, che si trova nella zona di transizione tra pianura e colline.

Situato lungo il fiume Yangtze, il distretto ospita numerosi laghi, montagne e ricchi vegetazione, che vantano un'ambita dotazione naturale. Tuttavia, a causa di problemi accumulati e di una base debole, la gestione ecologica fu uno scopo difficile nel distretto di Jiangxia.

Negli ultimi anni, Jiangxia District ha dato priorità alla conservazione ecologica nello sviluppo regionale, cercando uno sviluppo verde e sostenibile e promuovendo il miglioramento ecologico e la gestione ambientale.

Liangzi Lake è diventato una delle riserve di terreno umido meglio conservate nell'elenco di protezione delle zone umide Asian attraverso la combinazione di gestione delle zone umide, ripristino delle montagne e gestione ecologica delle acque, e la miniera abbandonata di Lingshan, originariamente polverosa e ricca di fori, è diventata una pittoresca area turistica ecologica e culturale della Jiangxia.

Sulla base del continuo miglioramento ecologico, Jiangxia District ha trasformato i dividendi ecologici della regione in nuovi fattori trainanti dello sviluppo, promuovendo aree dimostrative del turismo rurale e migliorando l'efficienza e la qualità del turismo in tutta la regione.

Sono sorti numerosi luoghi di interesse famosi che rendono il distretto di Jiangxia una delle principali destinazioni per il turismo rurale a Wuhan e nelle sue aree circostanti. Molti chiamano il panoramico Jiangxia il «giardino sul retro» di Wuhan e lo mettono in cima alla loro lista di viaggi del fine settimana.

Le acque lucide e le montagne lussureggianti sono beni preziosi, così come i fiori del distretto di Jiangxia. Jiangxia, con fiori che fioriscono ovunque, sta mostrando come la conservazione ecologica possa portare frutti per una regione.

