Accord e ADIENNE stipulano un contratto di distribuzione esclusivo per TEPADINA®

LONDRA e LUGANO, Svizzera, 19 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Accord Healthcare Limited ("Accord") e ADIENNE Pharma & Biotech S.A. ("ADIENNE") hanno stipulato un accordo esclusivo di licenza e distribuzione per la commercializzazione di TEPADINA® (thiotepa) 15 mg e 100 mg, polvere liofilizzata per iniezioni.

ADIENNE è anche al lavoro su nuovi formati di somministrazione per TEPADINA® (thiotepa) e altri farmaci oncologici e citotossici per migliorare e avanzare l'esperienza dei pazienti e degli operatori sanitari.

I nuovi formati di somministrazione di TEPADINA® saranno messi in commercio da Accord in Europa e in India.

Grazie a questa nuova collaborazione, Accord si assicura i diritti esclusivi di lancio sul mercato, commercializzazione e vendita del nuovo brand di chemioterapia di ADIENNE, TEPADINA®, attività che saranno sostenute da una forza vendite esperta e da un collaudato team di marketing che ha lanciato con successo molteplici prodotti oncologici in Europa. Accord inizierà a vendere TEPADINA® in mercati selezionati dell'area europea, fra cui Italia, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Benelux e Portogallo. Ulteriori mercati saranno aggiunti nel 2020, con l'obiettivo da parte di Accord di divenire il distributore esclusivo in tutti i mercati europei entro l'inizio del 2021.

ADIENNE continuerà ad essere il Detentore dell'autorizzazione alla messa in commercio nei territori e sarà responsabile della produzione e fornitura del prodotto.

TEPADINA® (thiotepa) è indicato nei regimi di condizionamento prima dei trapianti di cellule staminali ematopoietiche autologhe e allogene per il trattamento di patologie ematiche e tumori solidi sia nella popolazione adulta che in quella pediatrica.

Ha ottenuto la Designazione di farmaco orfano da parte dell'EMA e dell'US Food and Drug Administration (FDA).

Il dott. Antonio Francesco Di Naro, fondatore, titolare e presidente di ADIENNE, ha affermato: "Siamo molto lieti di aver stabilito questa collaborazione con Accord, la cui storia comprovata di messa sul mercato di successo di prodotti oncologici e specializzati complessi ci conferma che sono il partner migliore per il nostro prodotto TEPADINA®. Accord ha stabilito un team commerciale e un'infrastruttura notevoli e siamo pienamente fiduciosi che saranno in grado di sfruttare tale piattaforma insieme a noi per raggiungere il successo.

James Burt, Vice presidente esecutivo, Europa e MENA di Accord, ha affermato: "Siamo impegnati a portare sul mercato prodotti complessi a valore aggiunto per migliorare le vite dei pazienti affetti da tumore. Questo accordo si aggiunge alla nostra piattaforma oncologica esistente, ampliando la nostra già grande esperienza oncologica in Europa, dove forniamo più di 35 prodotti oncologici. Siamo entusiasti di occuparci della commercializzazione di questo prodotto che fornirà vantaggi tangibili a pazienti e operatori sanitari e ci auguriamo una collaborazione di successo e reciprocamente vantaggiosa con ADIENNE".

Informazioni su ADIENNE Pharma & Biotech

ADIENNE Pharma & Biotech è un'azienda bio-farmaceutica di medie dimensioni fondata nel 2004, dedicata al trattamento di patologie gravi e rare, presente sul mercato farmaceutico mondiale. La sua sede centrale è a Lugano (Svizzera). L'azienda si concentra principalmente, dalla ricerca alla commercializzazione, nei campi dell'onco-ematologia, della patologie autoimmuni e del trapianto di midollo osseo e organi solidi. Il portafoglio di prodotti di ADIENNE include prodotti per uso compassionevole e prodotti farmaceutici di proprietà concessi in licenza. www.adienne.com

Informazioni su Accord Healthcare

Con sede nel Regno Unito, Accord Healthcare Europe è una delle aziende farmaceutiche dalla crescita più rapida in Europa. Accord ha una delle impronte sul mercato più grandi fra tutte le aziende europee di prodotti generici e biosimili e vende medicinali generici in più di 80 paesi in tutto il mondo.

Questa impronta globale consente di fornire farmaci vitali e a buon mercato ai sistemi sanitari nazionali, assistendo gli operatori sanitari a trasformare le vite dei pazienti in tutto il mondo.

Il nostro approccio è agile e inventivo, sempre alla ricerca del miglioramento dei nostri prodotti e dell'accesso dei pazienti ad essi. Siamo portati a pensare in modo differente e a dare di più, a vantaggio dei pazienti in tutto il mondo. www.accord-healthcare.com

