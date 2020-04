Acquisto di veicoli commerciali: Buchbinder Auktion lancia una nuova interfaccia per le offerte

RATISBONA, Germania, 15 aprile 2020 /PRNewswire/ -- Buchbinder Auktion, la divisione aste del gruppo Buchbinder, ha sviluppato una nuova interfaccia per le offerte. Il sistema è user-friendy ed offre a tutti i partecipanti alle aste online la massima flessibilità. Da uno smartphone o da un computer, Android o MacOS, dal divano di casa o in viaggio: presentare un'offerta è possibile con qualunque dispositivo e da qualunque luogo. In combinazione con l'attuale agente, che consente all'utente di essere indipendente anche dal punto di vista temporale, la partecipazione a qualsiasi asta è ora più facile, più comoda e più efficiente che mai.

La nuova interfaccia ha un design intuitivo e chiaro ed è accessibile su più piattaforme. Trattandosi di una soluzione per browser, i partecipanti all'asta possono accedere direttamente all'asta in corso con i propri dati di accesso e avanzare così offerte in tempo reale, senza bisogno di scaricare alcuna applicazione. Tutte le informazioni rilevanti sono disponibili a colpo d'occhio.

Gli interessati possono scoprire personalmente la nuova interfaccia in occasione delle prossime due aste online, che inizieranno il 16 e 23 aprile per automobili di varie categorie di prezzo e veicoli commerciali, con una novità: le aste saranno prorogate di un giorno ciascuna e durante il secondo giorno d'asta, rispettivamente il 17 e il 24 aprile, tutti i veicoli saranno offerti senza alcun prezzo minimo.

Concessionari, officine e professionisti del settore potranno beneficiare delle esclusive condizioni d'asta di Buchbinder: dal momento che i veicoli provengono dalla flotta di proprietà di Buchbinder, non sono previsti né costi di commissione né prenotazioni o rinegoziazioni. Prima dell'asta è possibile visionare le fotografie e i rapporti sullo stato dei veicoli forniti da un istituto di controllo indipendente. Viene inoltre segnalato l'orario previsto per l'asta del veicolo desiderato.

