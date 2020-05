ActLight firma un accordo sulla tecnologia della sensibilità a singolo fotone con un'azienda leader nel settore dei sensori

"Anche se i termini dell'accordo non possono essere divulgati, siamo molto lieti che la nostra innovativa tecnologia Single Photon Sensitivity abbia attratto un attore leader nel campo dei sensori" ha dichiarato Maxim Gureev, Chief Technology Officer di ActLight. "L'adozione dell'array di diodi a valanga a fotone singolo (SPAD) nei chip di rilevamento 3D è in rapida crescita. La precisione del rilevamento 3D in applicazioni come smartphones, automobili e robotica intelligente trarrà vantaggio da questa collaborazione con il nostro cliente e il nostro talentuoso team di ingegneri sta già lavorando intensamente per realizzarla".