Alma, una società Sisram Medical, lancia Alma PrimeX™, la piattaforma non invasiva per il rimodellamento del corpo e il rassodamento della pelle che offre risultati spettacolari

NORIMBERGA, Germania, 12 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Alma, uno dei leader globali di soluzioni mediche ed estetiche basate sull'energia, ha presentato oggi la nuova piattaforma Alma PrimeX™, con un evento dal vivo a livello mondiale, trasmesso dagli studi della sua sede centrale.

Alma PrimeX™, il prodotto di spicco nella sua categoria, ottiene risultati senza pari nella riduzione della circonferenza e nel rassodamento della pelle nelle zone dell'addome, vita, cosce e fondoschiena.

Completely non-invasive, Alma PrimeX achieves spectacular results in body contouring and skin tightening.

Alma PrimeX™ è stato progettato e realizzato tenendo in considerazione medici e pazienti. Nel quadro della strategia "Un'azienda per tutti" di Alma, incentrata su clienti e consumatori, il processo di ricerca e sviluppo di Alma PrimeX è stato avviato dal punto di vista dell'utente, ponendo al centro le sue esigenze. Un team internazionale di ricerca e sviluppo ha gestito siti di ricerca distribuiti in 3 diverse aree geografiche (Corea del Sud, Spagna e Israele) per adattare le tecnologie e i trattamenti ai diversi gruppi etnici e demografici e alle differenti culture, avvalendosi delle indicazioni dei principali opinion leader e della loro clientela.

PrimeX™ è incentrato su una combinazione proprietaria di Alma di tecnologie a ultrasuoni e a radiofrequenza legacy. La combinazione sinergica è alimentata da:

Le Onde a ultrasuoni guidate brevettate di Alma, che influiscono selettivamente sul tessuto adiposo e si traducono in una riduzione dello spessore del grasso evidente in risultati clinici significativi.

La Radiofrequenza unipolare brevettata di Alma, che riscalda efficacemente lo strato dermico e quello sottocutaneo, bersaglia le fibre di collagene ed elastina e promuove la nuova formazione di collagene.

Le tecnologie combinate sono ulteriormente arricchite da quattro caratteristiche rivoluzionarie, che forniscono il fattore X ad ogni trattamento:

ConeX - una cavità a forma di cono dalle caratteristiche esclusive che amplifica le onde acustiche, diminuisce il riflesso delle onde a ultrasuoni e non ha un punto caldo centrale.

- una cavità a forma di cono dalle caratteristiche esclusive che amplifica le onde acustiche, diminuisce il riflesso delle onde a ultrasuoni e non ha un punto caldo centrale. Impulso - l'energia a ultrasuoni erogata a impulsi, anziché in continuo, attraverso un effetto meccanico che crea onde d'urto minime che rendono il trattamento più efficace.

- l'energia a ultrasuoni erogata a impulsi, anziché in continuo, attraverso un effetto meccanico che crea onde d'urto minime che rendono il trattamento più efficace. MaXimize - una funzione di vuoto, che mantiene l'accoppiamento continuo tra l'applicatore e la pelle, assicura l'erogazione massima e uniforme degli ultrasuoni sulla zona da trattare, massimizzandone i risultati.

- una funzione di vuoto, che mantiene l'accoppiamento continuo tra l'applicatore e la pelle, assicura l'erogazione massima e uniforme degli ultrasuoni sulla zona da trattare, massimizzandone i risultati. ReACCT - la calibrazione delle caratteristiche dei tessuti e il controllo dell'erogazione di energia consentono l'ottimizzazione sistematica. Frequenza automatica degli ultrasuoni e regolazione della potenza per tutta la seduta personalizzata in base alle condizioni della pelle del paziente.

"Siamo orgogliosi di inaugurare una nuova era nei dispositivi per la medicina estetica, utilizzando la tecnologia come mezzo per migliorare l'esperienza di utenti e pazienti, anziché come obiettivo. Alma PrimeX™ offre a medici e pazienti un'esperienza completamente nuova, ponendo le loro esigenze e i loro desideri al centro della nostra attività", ha dichiarato Lior Dayan, CEO di Alma.

Informazioni su Alma

Alma è un innovatore globale nel campo delle soluzioni laser, fototerapiche, a radiofrequenza, al plasma e a ultrasuoni per i mercati dell'estetica e della chirurgia. Consentiamo ai medici di offrire procedure sicure ed efficaci, permettendo al tempo stesso ai pazienti di trarre beneficio da tecnologie e trattamenti all'avanguardia e clinicamente testati.

https://www.almalasers.com

Video - https://www.youtube.com/watch?v=A2kJBdzUE2c

Per richieste dei media, contattare:

ICR Inc.

Edmond Lococo

Tel: +86 (10) 6583-7510

E-mail: [email protected]

Link correlati

https://www.almalasers.com/



SOURCE Alma