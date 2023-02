Arithmos rafforza la sua espansione con un nuovo ufficio a Verona

L'azienda di soluzioni digitali e gestione regolatoria per il settore Life Sciences ha trascorso il 2022 espandendo le proprie attività, il portafoglio di servizi e la portata geografica tra fusioni e acquisizioni. Per far fronte a questa crescita, Arithmos è ora pronta a inaugurare il nuovo ufficio a Verona.

VERONA, Italia, 1 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- Arithmos ieri ha annunciato l'apertura della sua nuova sede aziendale a Verona. I 700 metri quadrati di uffici situati nel cuore del quartiere industriale e commerciale di Verona sono la testimonianza della continua espansione e crescita globale dell'azienda. Il nuovo ufficio sarà la sede principale di Arithmos e il punto di riferimento per il crescente numero di dipendenti e consulenti che frequentano regolarmente lo spazio veronese.

Arithmos è stata fondata nel 2010 a Verona, come spin-off di CROS NT (ora parte di Alira Health) e del suo dipartimento IT, ed è una delle società del Gruppo PM Holding. Inizialmente focalizzata sulle soluzioni tecnologiche per il settore Life Sciences, come i sistemi EDC e i safety system per la farmacovigilanza, la società è diventata leader nel mercato europeo della consulenza aziendale per quanto riguarda la strategia digitale e tecnologica per le aziende di Life Sciences, nonché un fornitore di alto livello per i servizi di safety e regulatory nell'ambiente GxP.

Quest'ultima si deve a due operazioni commerciali completate nel 2022. La prima è la fusione con l'ex consociata seQure con l'obiettivo di fornire consulenza e servizi di farmacovigilanza, di gestione per la qualità e di gestione regolatoria nelle aree GxP. La seconda è l'acquisizione di The CQA Company nel Regno Unito, una società di consulenza per la quality assurance con particolare esperienza in Good Manufacturing Practices (GMP).

Questi sviluppi strategici consentono ad Arithmos di mantenere gli uffici operativi a Bergamo, a Roma e a Knutsford (nel Regno Unito).

Paolo Morelli, CEO e fondatore di Arithmos, ha commentato: "Sono entusiasta di inaugurare questo nuovo ufficio qui a Verona, che rappresenterà la sede principale, dove la nostra azienda è fondata e radicata. Questo spazio rinnovato e più moderno è il risultato parallelo della crescita che abbiamo vissuto negli ultimi anni: il nostro portafoglio di servizi è aumentato, i nostri clienti sono cresciuti in Italia e a livello internazionale, e i nostri dipendenti e consulenti sono quintuplicati. Sono particolarmente orgoglioso del fatto che Verona continuerà ad essere la sede principale della nostra azienda riconosciuta a livello internazionale nel settore Life Sciences".

Verona è un micro hub per il settore Life Sciences, sede di numerose aziende farmaceutiche, biotecnologiche e di dispositivi medici che operano a livello mondiale.

About Arithmos

Arithmos aiuta le aziende del settore Life Science a ottenere imigliori risultati aziendali grazie a soluzioni tecnologiche. Attraverso le business unit seQure e The CQA Company, fornisce servizi di consulenza in ambito farmacovigilanza e qualità.

Arithmos offre soluzioni e servizi per:

Pharmacovigilance & Safety

Regulatory Document Management

Reporting & Analytics

eClinical

Servizi Cloud

Servizi IT

Quality Management

Computer System Validation

Regulatory Affairs

