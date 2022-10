Artmarket.com: la fiera dell'arte Paris+ promuoverà il mercato dell'arte francese. Artprice si congratula con Mimosa Echard, vincitrice del premio Marcel Duchamp 2022

PARIGI, 19 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- L'organizzazione internazionale Art Basel, di proprietà del Gruppo MCH, sta per inaugurare la sua prima fiera dell'arte Paris+ (20-23 ottobre), che prenderà il posto della FIAC. Il cambiamento segue un'ondata di nuove gallerie appena inaugurate nella capitale francese, tra cui Skarstedt, David Zwirner e Peter Kilchmann, nonché l'apertura di nuove filiali di Gagosian e Continua, e l'inaugurazione della collezione Pinault all'ex Bourse de Commerce. Nel complesso, questi sviluppi illustrano chiaramente l'ambizione di Parigi di tornare a occupare una posizione dominante nel mercato dell'arte globale in un'epoca post-Covid e post-Brexit.

"Data la sua storia, Parigi rimarrà sempre un centro nevralgico per l'arte moderna e impressionista; ma oggi la capitale francese deve ritagliarsi un posto nell'arte contemporanea e, di fatto, nell'arte ultracontemporanea, se non vuole rischiare di perdere del tutto il treno del digitale", afferma Thierry Ehrmann, CEO di Artmarket.com e fondatore di Artprice.

"Gli sforzi compiuti dagli Stati Uniti dopo la Seconda guerra mondiale hanno dimostrato l'influenza che un forte mercato può avere per stimolare la creatività artistica e darle visibilità internazionale. Per questo siamo molto orgogliosi che Artmarket.com sostenga l'ADIAF ((Associazione per la diffusione internazionale dell'arte francese) e il premio Marcel Duchamp".

Un mercato parigino compiacente

Negli ultimi vent'anni, il fatturato delle aste d'arte è progredito allo stesso ritmo in Francia e nel resto del mondo, sia in termini di volume delle transazioni che di fatturato delle aste. Tuttavia, se ci concentriamo esclusivamente sul segmento dell'arte contemporanea (artisti nati dopo il 1945), ci accorgiamo che Parigi ha generato il 3,2% del fatturato globale delle aste nel 2000, ma solo il 2,6% nel 2021 e appena l'1,8% nella prima metà del 2022.

Fatturato delle aste d'arte contemporanea per città: 2000 vs. 2021

New York: 59 milioni di USD nel 2000 – 955 milioni di USD nel 2021

Hong Kong: 558.000 USD nel 2000 – 700 milioni di USD nel 2021

Londra: 13 milioni di USD nel 2000 – 432 milioni di USD nel 2021

Parigi: 3 milioni di USD nel 2000 – 73 milioni di USD nel 2021

È questo il contesto che ha indotto la RMN (Réunion des Musées Nationaux) a indire un bando di gara per l'affitto del suo Grand-Palais a una nuova fiera d'arte contemporanea a Parigi. Precedentemente concesso alla FIAC per quasi mezzo secolo, lo spazio è ora stato affidato al Gruppo MCH per i prossimi sette anni. Le proposte innovative delle fiere "Art Basel", organizzate dal Gruppo MCH a Basilea, Miami e Hong Kong, puntano a rivitalizzare un mercato parigino diventato un po' troppo compiacente. Quindi, invece della 48° edizione della FIAC, la Ville Lumière vedrà la "grande première" di Paris+.

Il premio Marcel Duchamp va a...

Il mese di ottobre è di notevole importanza per il mercato dell'arte parigino, poiché, sulla scia dell'attrazione magnetica della sua principale fiera d'arte contemporanea, si tengono numerosi eventi. È anche un'ottima opportunità per l'ADIAF di assegnare il premio Marcel Duchamp a uno dei quattro artisti selezionati quest'anno: Giulia Andreani, Iván Argote, Philippe Decrauzat e Mimosa Echard. Artprice è orgogliosa di sostenere questa iniziativa e si congratula con la vincitrice del 2022, Mimosa Echard.

www.adiaf.com/le-prix-marcel-duchamp-2022/

www.artprice.com/artist/544338/mimosas-echard/lots/pasts

Nella settimana del 17-23 ottobre, Artprice ha individuato non meno di venti vendite all'asta di opere d'arte nella capitale francese. Christie's ospiterà due sessioni importanti, "Modern Art" e "Avant-Garde(s)", e si occuperà della vendita della magnifica collezione africana di Béatrice e Patrick Caput.

Sotheby's, dal canto suo, ha scelto di ospitare le sue principali vendite di opere d'arte la settimana successiva (24-26 ottobre), considerando Paris+ e il clamore che l'accompagnerà come un trampolino di lancio perfetto.

"Phillips non aprirà a breve una sala d'aste in Francia"

La terza maggiore casa d'aste al mondo per fatturato derivante dalle opere d'arte ha confermato di non avere in programma di tenere vendite nella capitale francese. Per il momento, Phillips si concentra sulla dinamica New York-Londra-Hong Kong per le vendite di fascia alta nei suoi settori di specialità: arte contemporanea e post-bellica (insieme a orologi, gioielli e design).

Bonhams, invece, segue una strategia di espansione completamente diversa con l'acquisizione della Cornette de Saint-Cyr, attiva sia in Francia che in Belgio. Senza mettere in ombra la capitale francese, Bruxelles offre un'opportunità di sviluppo piuttosto naturale per molti attori del mercato parigino dell'arte. Le gallerie Templon, Obadia e Almine Rech si sono gradualmente insediate in città, mentre altre preferiscono Ginevra o Lussemburgo, due città con porti franchi.



Operazione "arte contemporanea e NFT"

Il Gruppo MCH ha fatto dell'arte contemporanea il principale motore delle sue manifestazioni Art Basel, selezionando solo le più prestigiose gallerie locali e internazionali e creando sinergie con il mondo della moda e della tecnologia (da qui il segno "+" nel nome della fiera). Anche la blockchain di Tezos, di origine francese, è diventata uno dei principali partner di Art Basel.

Come ricordavamo, Parigi sta lottando per affermarsi nel mercato dell'arte contemporanea e ultracontemporanea. I suoi tre migliori risultati d'asta superiori ai 20 milioni di USD nella prima metà del 2022 sono riconducibili a opere d'arte antica e moderna:

Donna che cammina [I] di Alberto Giacometti, dalla Collezione Givenchy

di Alberto Giacometti, dalla Collezione Givenchy Cestino di fragole attribuito a Jean-Baptiste-Siméon Chardin dal Cabinet Turquin

attribuito a Jean-Baptiste-Siméon Chardin dal Cabinet Turquin Un giovane nudo circondato da due figure riattribuito da Christie's a Michelangelo

Nella prima metà del 2022, il miglior risultato ottenuto in Francia da un'opera contemporanea (ossia creata da un artista nato dopo il 1945) ha raggiunto un massimo di 1 milione di USD, una soglia che quest'anno è già stata superata 47 volte a Hong Kong, 51 volte a Londra e 71 volte a New York.

L'ultimo report sul mercato dell'arte ultracontemporanea di Artprice by Artmarket evidenzia le difficoltà che la Francia deve affrontare quando si tratta di coltivare la propria scena artistica contemporanea. Ad esempio, nel 2021, i dipinti di Claire Tabouret, l'artista francese sotto i 40 anni di maggior successo all'asta, sono stati venduti a Londra (49% del fatturato delle sue aste), New York (30%) e Hong Kong (20%).

Paris+ by Art Basel ha pertanto la missione di riportare la capitale francese al centro del mercato internazionale dell'arte contemporanea, senza dimenticare la sua storia e la sua specificità.

