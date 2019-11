Atradius: La guerra commerciale spinge la crescita del commercio globale in territorio negativo

AMSTERDAM e ROMA, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Secondo le previsioni di Atradius N.V., la crescita del commercio globale subirà una contrazione del 0,6% quest'anno, e vedrà una modesta ripresa dell'1,5% solo nel 2020. La guerra commerciale USA - Cina è la causa principale del rallentamento della crescita, tuttavia, anche altri fattori - come le altre questioni che riguardano le grandi economie emergenti, le ricadute della crisi dei settori automobilistico e manifatturiero tedeschi e la stagnazione delle economie europee derivante dalla Brexit - contribuiscono come freno alla crescita.

La disputa commerciale tra Stati Uniti e Cina sta colpendo direttamente quasi il 4% del commercio globale, circa 700 miliardi di dollari. Tuttavia, ad avere maggior peso sono gli effetti indiretti che si stanno avvertendo in tutto il mondo. L'incertezza che ne deriva incide pesantemente sugli investimenti delle imprese. Questo a sua volta influisce negativamente sulle catene del valore e sui flussi commerciali.

Nonostante l'incertezza e le perturbazioni in corso, i consumatori continuano a spendere denaro e la disoccupazione resta sotto controllo. Con l'inflazione ostinatamente bassa, l'allentamento della politica monetaria e la tensione dei mercati del lavoro che supportano una maggiore partecipazione e l'aumento dei salari, le previsioni sui consumatori rimangono positive nel breve termine. Tuttavia, poiché il consumatore è il pilastro portante della crescita economica, qualsiasi shock alla fiducia dei consumatori potrebbe destabilizzare l'economia e invertire le previsioni di crescita nel 2020

John Lorié, capo economista di Atradius N.V., ha commentato: "La guerra commerciale sta avendo un profondo effetto sul commercio globale. Se si espanderà ad altre economie in Asia ed Europa, il che è molto probabile, potremmo vedere un rallentamento ancora più pronunciato nel commercio. L'incertezza creata da questo ed altri sviluppi economici e politici in tutto il mondo sta davvero stimolando la crescita economica. Sebbene non prevediamo una recessione globale in questa fase, le nostre previsioni sono molto deboli con un alto rischio di ulteriore rallentamento ".

Atradius è un gruppo assicurativo globale nel settore dell'assicurazione del credito, cauzioni, recupero crediti ed informazioni commerciali, con una presenza strategica in oltre 50 Paesi. I prodotti offerti da Atradius proteggono le imprese nel mondo dal rischio di mancato pagamento associato alla vendita di beni e servizi a credito. Atradius fa parte del Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), uno dei principali assicuratori in Spagna ed uno dei maggiori assicuratori a livello mondiale. Maggiori informazioni presso https://group.atradius.com

