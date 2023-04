Bellezza e buon cibo di nuovo di tendenza: il Barometro degli approvvigionamenti di Europages presenta le tendenze d'acquisto del 1° trimestre 2023

PARIS, 26 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Dopo aver analizzato i dati del primo trimestre 2023, il Barometro dei fornitori di Europages ha rilevato che sembra esserci di nuovo una visione un po' più leggera del mondo e che il comportamento di ricerca e consumo degli acquirenti è un po' meno guidato dalla crisi.

Sappiamo tutti che la domanda determina l'offerta. Quindi i fornitori di beni e servizi dovrebbero essere in grado di reagire tempestivamente alle tendenze della domanda e agli attuali sviluppi del mercato. Ed è qui che entra in gioco il Barometro del Sourcing di Europages, che elenca su base trimestrale ciò che le PMI tedesche e internazionali cercano sempre più nel segmento B2B. I dati raccolti sono piuttosto solidi: la piattaforma conta 7 290 000 visitatori in tutto il mondo, gestisce 15 560 000 ricerche in 26 lingue e gestisce 200 000 prodotti e servizi. Su europages vengono creati ogni mese più di 3 000 nuovi profili aziendali con informazioni industriali utili. Sono importanti non solo i prodotti più ricercati nell'ultimo trimestre, ma anche i maggiori incrementi nelle ricerche di prodotto, da cui si possono ricavare interessanti tendenze. Sono utili da osservare anche i cambiamenti nei 10 Paesi con un maggior mercato per quanto riguarda le ricerche o le richieste di preventivo, al fine di valutare il potenziale dei singoli mercati.

I cosmetici e gli alimenti sono in cima alle ricerche degli acquirenti

I prodotti più ricercati dagli acquirenti su europages nel primo trimestre 2023 sono stati i cosmetici, i prodotti della categoria agroalimentare, seguiti da abbigliamento e, nello specifico, frutta e verdura.

Interessante è l'aumento delle ricerche di prodotti, dove - rispetto al primo trimestre 2022 - i vestiti da uomo registrano un + 268% e la carne un + 132%. È anche da sottolineare come, nel caso dell´abbigliamento, il tipo di tessuto e la filiera che sta dietro alla produzione e al trasporto dei prodotti giocano un ruolo sempre più importante tra i consumatori. L'aumento dei prezzi della carne è stato abbastanza costante negli ultimi dodici mesi, ovviamente guidato dall'aumento del costo delle materie prime, del carburante e dell'energia, ma anche dalla riduzione del numero di animali che porta a una maggiore ricerca per ottenere più carne importata.

Le regine e i re dello shopping sono i francesi e gli italiani

I Paesi in cima alle ricerche rimangono Francia, Italia, Germania, Turchia, Spagna e Nigeria: nulla è cambiato nell'ultimo anno. Gli Stati Uniti, la Polonia e i Paesi Bassi hanno aumentato le ricerche, mentre solo il Regno Unito ha perso terreno. In tutto questo, il Paese più ricercato è stato la Gemania, per cui il "Made in Germany" è ancora un argomento valido.

Ciò che il barometro di europages ha riscontrato confrontando PQ vs PPQ è che una parte significativa dell'aumento delle ricerche di petrolio e gas proviene dall'Ungheria, poiché a gennaio l'Ungheria ha riscontrato carenze nelle sue raffinerie e quindi si rivolge all'estero per riempire i propri serbatoi.

Se si considerano i primi 10 Paesi per ricerca, si nota un aumento dagli Stati Uniti. Questo dato è legato soprattutto all'industria tessile, in quanto si registra una diminuzione dell'approvvigionamento dalla Cina a causa dell'aumento dei costi e dell'etica e dell'eco-responsabilità degli investimenti in Cina. Spesso c'è una mancanza di trasparenza riguardo all'intera catena di approvvigionamento, e spesso è molto difficile ottenere informazioni sulle condizioni di produzione in Cina.

Il barometro completo è disponibile qui / in allegato.

