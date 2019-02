Cantel completa l'acquisizione di Omnia S.p.A.

LITTLE FALLS, New Jersey, 2 febbraio 2019 /PRNewswire/ -- CANTEL MEDICAL CORP. (NYSE: CMD) ha annunciato oggi di avere completato l'acquisizione di Omnia S.p.A. ("Omnia") già annunciata in precedenza, società italiana leader di mercato per soluzioni di prodotti consumabili per la chirurgia odontoiatrica.

Informazioni su Cantel

Cantel è una società globale leader di settore impegnata nell'offerta di prodotti innovativi per la prevenzione delle infezioni e di servizi destinati a pazienti, sanitari, e altro personale impegnato nel settore della sanità, destinati a migliorare i risultati, migliorare la sicurezza e ad aiutare a salvare vite umane. I nostri prodotti comprendono sistemi per poter ritrattare dispositivi medicali specializzati per l'endoscopia e per la dialisi renale, apparecchiature avanzate per la depurazione dell'acqua, sterilizzanti, disinfettanti e agenti pulitori, prodotti per il monitoraggio dell'assicurazione della sterilità per ospedali e cliniche odontoiatriche, prodotti monouso per il controllo delle infezioni per i mercati odontoiatrico e dell'endoscopia gastro-intestinale, concentrati per dializzanti, filtrazione con membrana a fibra cava e prodotti per la separazione. Forniamo inoltre assistenza tecnica per i nostri prodotti.

Per maggiori informazioni visitare il sito web di Cantel www.cantelmedical.com .

Informazioni su Omnia S.p.A.

Omnia è un produttore e distributore leader di kit per procedure personalizzate, sistemi per irrigazioni e suture, con attenzione speciale all'allestimento della sala operatoria e alla prevenzione della contaminazione incrociata. Omnia vanta una solida tradizione di sviluppo, produzione e vendita di prodotti chirurgici monouso innovativi e sterili. Si tratta di prodotti ideati in modo specifico per soddisfare le rigide richieste della chirurgia odontoiatrica.

Per maggiori informazioni visitare il sito web di Omnia www.omniaspa.eu.

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali secondo quanto previsto dal Private Securities Litigation Reform Act (Legge di riforma in materia di controversie su titoli privati) del 1995. Le presenti dichiarazioni implicano una serie di rischi e incertezze, tra cui, senza però limitarsi a queste, i rischi riportati nella documentazione e nei rapporti presentati da Cantel alla Commissione di controllo sui titoli e la borsa. Le presenti dichiarazioni previsionali sono solo delle previsioni, e i fatti o i risultati reali potrebbero di fatto differire da quanto previsto o anticipato.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/778219/Cantel_Logo.jpg

