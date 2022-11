Carbon annuncia i nuovissimi elastomeri di ammortizzazione a Formnext

EPU 43 ed EPU 45 ampliano ulteriormente la piattaforma "dall'idea alla produzione" di Carbon e offrono nuove opportunità per prodotti rivoluzionari nella protezione dagli impatti

REDWOOD CITY, California, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- FORMNEXT -- Carbon, azienda leader nella tecnologia di stampa 3D, ha annunciato oggi due nuovissimi elastomeri di ammortizzazione: EPU 43 ed EPU 45. Gli elastomeri vanno ad aggiungersi al già ampio ed eccellente portafoglio di materiali di Carbon nell'ambito della sua piattaforma "dall'idea alla produzione". Offrono nuove opportunità per prodotti rivoluzionari in fatto di protezione dagli impatti come imbottiture, guanti e caschi.

EPU 43 è un elastomero che smorza l'energia, morbido ma al tempo stesso in grado di offrire ottima resistenza in caso di flessione ad alto ciclo, caratteristiche che lo rendono adatto ad applicazioni quali imbottitura confortevole per il rivestimento di caschi e guanti di sicurezza. EPU 45 raggiunge il più alto livello di prestazioni in termini di ammortizzazione e stampabilità nell'ambito del portafoglio di Carbon ed è il prodotto ideale per molte applicazioni ad alte prestazioni, tra cui imbottiture e sedute sportive.

"EPU 43 ed EPU 45 sono il futuro della protezione dagli impatti e offrono straordinari vantaggi in termini di prestazioni, comfort e resistenza garantiti dagli elastomeri di Carbon", ha dichiarato Jason Rolland, SVP dei Materiali di Carbon. "EPU 43 e 45 illustrano ulteriormente il nostro impegno volto a fornire una solida e completa piattaforma "dall'idea alla produzione".

I nuovi elastomeri ammortizzanti a doppia polimerizzazione di Carbon offrono nuove opportunità e soluzioni per una serie di esigenze di protezione dagli impatti, tra cui:

Prestazioni di ammortizzazione: EPU 45 è un materiale sensibile alla velocità di deformazione che si indurisce per assorbire energia a tassi di impatto più elevati, consentendo la progettazione di geometrie in lattice altamente traspiranti ottimizzate per il massimo comfort a basse velocità di impatto e assorbimento di energia a velocità di impatto elevate. EPU 43 offre una rigidità moderata, una buona ammortizzazione e un'eccellente durata attraverso cicli di flessione in una varietà di ambienti con temperature e umidità diverse.

EPU 45 è un materiale sensibile alla velocità di deformazione che si indurisce per assorbire energia a tassi di impatto più elevati, consentendo la progettazione di geometrie in lattice altamente traspiranti ottimizzate per il massimo comfort a basse velocità di impatto e assorbimento di energia a velocità di impatto elevate. EPU 43 offre una rigidità moderata, una buona ammortizzazione e un'eccellente durata attraverso cicli di flessione in una varietà di ambienti con temperature e umidità diverse. Resistenza e comfort: EPU 45 garantisce la resistenza e il recupero necessari per resistere a impatti ripetuti e ad alta energia in una varietà di ambienti. EPU 43 è caratterizzato da una rigidità moderata che consente strutture di lattice più morbide e conformi.

EPU 45 garantisce la resistenza e il recupero necessari per resistere a impatti ripetuti e ad alta energia in una varietà di ambienti. EPU 43 è caratterizzato da una rigidità moderata che consente strutture di lattice più morbide e conformi. Produzione : EPU 45 vanta la più elevata "green strength" tra gli elastomeri di Carbon, consentendo la stampa della più ampia gamma di forme di parti e geometrie di lattice ad alto rendimento. EPU 43 stampa con una "green strength" moderata, consentendo un'ampia gamma di forme di produzione ad alta resa.

: EPU 45 vanta la più elevata "green strength" tra gli elastomeri di Carbon, consentendo la stampa della più ampia gamma di forme di parti e geometrie di lattice ad alto rendimento. EPU 43 stampa con una "green strength" moderata, consentendo un'ampia gamma di forme di produzione ad alta resa. Produzione collaudata: i prodotti che utilizzano l'EPU 45 saranno presto disponibili sul mercato e l'EPU 43 ha già dimostrato la sua efficacia in prodotti noti come i caschi Hard Head Veterans e CCM Hockey.

Entrambi gli elastomeri sono attualmente disponibili in Nord America, Europa e Cina. A partire da imballaggi di dimensioni pari a 19L per flussi di produzione ad alto volume, EPU 45 sarà disponibile anche in campioni da 5L per supportare flussi di produzione di volume medio.

Oggi Carbon e Henkel hanno anche realizzato un annuncio congiunto sull'ampliamento della loro partnership per offrire nuove resine per la piattaforma "dall'idea alla produzione" di Carbon.

Informazioni su Carbon

Carbon è una società di tecnologia di stampa 3D che aiuta le aziende a sviluppare prodotti migliori e a portarli sul mercato in minor tempo. Il processo Carbon DLS™ combina stampanti versatili, software avanzato e materiali di altissimo livello per fornire parti funzionali con prestazioni ed estetica per l'uso finale, aiutando ingegneri e progettisti a creare prodotti che vanno oltre le aspettative. Dalla prototipazione e dalla produzione a basso volume alla produzione su larga scala, le organizzazioni globali utilizzano il processo Carbon per creare una vasta gamma di parti funzionali per l'uso finale e stamparle in modo affidabile ovunque e ogni volta che ne hanno bisogno attraverso i partner della rete di produzione di Carbon. Carbon è una società a capitale di rischio con sede a Redwood City, CA. Per ulteriori informazioni, segui Carbon su Twitter, LinkedIn e Facebook.

