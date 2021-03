Carica con MagSafe mentre fai multitasking con il tuo iPhone

elago ha progettato il Grip Stand per MagSafe per consentire agli utenti di usare il proprio iPhone per fare streaming, facetime e usare tutte le funzioni di iPhone mentre questo si ricarica tra le loro mani. Elago Grip Stand per MagSafe supporta il Caricatore MagSafe e ha un design ad anello che permette agli utenti di tenere facilmente in mano il telefono. Gli utenti possono inoltre usare il Grip Stand per appoggiare a iPhone facendolo rimanere inclinato, questo rende più semplice effettuare streaming e Facetime durante la ricarica.