Centric 8 PLM v7.0 collega concept e consumatori

Sviluppata in collaborazione con i clienti partner di Centric Software e il Customer Advisory Board, Centric 8 v7.0 offre una varietà di potenti innovazioni ideate per avvicinare maggiormente marchi, retailer e produttori ai consumatori, con l'accelerazione della trasformazione digitale, la velocizzazione del time-to-market e l'aumento dell'agilità. Gli utenti di Centric PLM, con pochi clic, possono ora rifornirsi di un prodotto da diversi fornitori, orchestrare sofisticati flussi di lavoro per accelerare il time-to-market, sfruttare le risorse 3D all'interno di Centric, rispondere ai più complessi requisiti di misura da parte dei consumatori e altro ancora. Centric ha inoltre recentemente annunciato l' integrazione 3D con Browzwear, CLO ed EFI Optitex, rendendo Centric PLM un hub per lo sviluppo di prodotti 3D end-to-end.

Secondo una prassi consolidata di Centric Software, tutte le innovazioni vengono verificate direttamente sul mercato da parte di clienti Centric, in tutto in mondo.

Centric 8 v7.0 mette le aziende che operano nei settori della moda, del retail e dei beni di consumo in grado di rispondere velocemente a un mercato in evoluzione, poiché consente una più rapida innovazione di prodotto, di colmare il divario tra l'idea di base di un prodotto e la sua immissione sul mercato e, allo stesso tempo, di creare prodotti più esclusivi, personalizzati e di alta qualità, così da avvicinarsi, come mai prima d'ora, ai consumatori.

Spesso, per una serie di ragioni come vicinanza, capacità, costi, praticità e conformità, retailer e brand acquistano lo stesso prodotto da più fornitori. Ora le aziende globali possono procurarsi facilmente lo stesso prodotto da più fornitori, così da velocizzare il time to market, ridurre l'impatto ambientale, abbassare i costi di spedizione, consentire la produzione di prodotti aggiuntivi last minute e molto altro ancora.

"Con Centric v7.0, i team acquistano un prodotto da molti fornitori con pochi, semplici clic; le specifiche di prodotto vengono create una sola volta e quindi personalizzate in base a precise richieste dei vari fornitori," spiega Ron Watson, VP Product di Centric Software. "Ciò facilita una collaborazione specifica con ogni fornitore e, al tempo stesso, si traduce in un enorme risparmio di tempo per i team di sourcing."

Altre innovazioni nel sourcing consentono di risparmiare tempo e di ottimizzare le comunicazioni con i fornitori, come, ad esempio, la possibilità di duplicare o aggiornare un'esistente richiesta a un fornitore quando si valutano proposte e campioni.

"Lavoriamo allo stesso tempo con più fornitori e prodotti, e ciò implica la gestione di un'incredibile quantità di informazioni. Poter aggiornare facilmente e in modo fluido la nostra iniziale richiesta ai fornitori, man mano i concept evolvono, ci farà risparmiare molto tempo, ridurre gli errori e migliorare la collaborazione con i fornitori esterni", afferma Ryan Shuster, VP of Global Sourcing di Big Lots.

Centric 8 v7.0 migliora l'agilità del team e la reattività al mercato, consentendo agli utenti di integrare fluidamente i flussi di lavoro nel PLM grazie all'aggiunta di un potente workflow e di una piattaforma di automazione delle decisioni conforme allo standard BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation). Un flusso di lavoro migliorato si traduce in una maggiore efficienza dei team, con un'esecuzione coerente, errori meno frequenti, migliore collaborazione e un più facile conseguimento delle milestone dello sviluppo prodotto, per portare più velocemente i prodotti sul mercato.

Basata sul recente sviluppo in Centric PLM di diverse funzionalità 3D-enabled, Centric 8 v7.0 offre nuovi potenziamenti nella visualizzazione 3D, che possono essere utilizzati con o senza connessione a una soluzione CAD 3D anche da utenti privi di una formazione specifica nell'arte dello sviluppo 3D.

Con il visualizzatore 3D di Centric, è ora possibile visualizzare la trama e il drappeggio di un tessuto, nonché regolare le sue proprietà fisiche per vederne la reale caduta e movimento", afferma Watson. "L'aggiunta di altri elementi realistici, come l'inserimento di finiture e la modifica di colori, riduce ulteriormente la dipendenza dai campioni fisici e dalle revisioni di vestibilità. Modelli 3D fotorealistici possono essere condivisi con i fornitori prima della produzione, una funzione particolarmente utile quando si creano prodotti personalizzati. Questo riduce i costi e i tempi associati al campionamento e, in ultima analisi, accelera il time-to-market migliorando la reattività al mercato."

Centric 8 v7.0 supporta anche la creazione di prodotti di alta qualità e che rispondono maggiormente alle esigenze dei consumatori. Le aziende con complessi requisiti di taglie beneficeranno dell'aggiunta nella distinta base (BOM) di una matrice 2D di misura che mostra una correlazione visiva bidimensionale (o modello) tra le taglie del prodotto e le misure del materiale/componente utilizzato nel prodotto.

"I nostri clienti del settore lingerie, così come altri che offrono una vasta gamma di taglie, collezioni e tessuti, beneficeranno della nuova matrice visiva di taglie per soddisfare le esigenze dei loro clienti. Le taglie complesse possono presentare problematiche al momento della creazione delle specifiche di prodotto per i fornitori. La capacità di Centric PLM di vedere come componenti simili si adatteranno a diverse taglie farà risparmiare tempo, manterrà gli standard di qualità e renderà il sourcing dei materiali più accurato ed economico", afferma Watson.

L'ultima release di Centric 8 PLM offre nuove innovazioni basate sul feedback del mercato e rappresenta una piattaforma digitale ancora più potente per un time-to-market più rapido e una maggiore reattività", afferma Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. "Centric 8 v7.0 consente una maggiore focalizzazione, agilità e migliori capacità di innovazione di prodotto, così che marchi, retailer e produttori possano avvicinarsi ancora di più ai consumatori."

