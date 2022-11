Cittadini dell'Ordine e Air-Connected Mobility insieme per potenziare l'offerta assicurativa di Fit2You

VIGEVANO, Italia, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Fit2You Broker, intermediario assicurativo digitale per il settore automotive, ha scelto di avvalersi dei servizi professionali certificati della divisione satellitare di Cittadini dell'Ordine Spa, il primo Istituto di vigilanza fondato in Italia ed in Europa. I servizi, infatti, si integrano perfettamente con la piattaforma tecnologica Air-Connected Mobility attualmente in uso che abilita una gamma di servizi sempre più ampia ed efficace grazie all'uso innovativo di dispositivi e dati di mobilità.

Fit2You si rivolge principalmente ai dealer offrendo una piattaforma digitale all'avanguardia che permette di svolgere tutte le funzioni più importanti per far crescere il business, fornendo nuovi prodotti e servizi finanziari e assicurativi in eCommerce al cliente automotive. Sin dalla nascita, Fit2You Broker ha puntato sulle partnership e all'ecosistema che include la consociata Air-Connected Mobility, per offrire opzioni personalizzate a chi si avvale dei suoi servizi. La flessibilità, l'ampia gamma di prodotti e l'esperienza di Fit2You, infatti, aiutano i dealer a far crescere il loro business tramite offerte su misura di diverso tipo.

Cittadini dell'Ordine abbraccia questa filosofia e costruisce modelli di protezione su misura per privati e aziende. In particolare, le Centrali Operative della divisione satellitare di Cittadini dell'Ordine, presidiate da guardie giurate armate e decretate, in caso di evento criminale in corso, coinvolgono tempestivamente le FF. OO. per il supporto territoriale (nazionale ed estero) finalizzato all'inseguimento ed il recupero del bene sottratto. Il servizio si integra con la centrale operativa attuale, con gli strumenti offerti dai dispositivi Air e la conseguente analisi dei dati di mobilità, potenziandola con l'assistenza 24 ore su 24, 365 giorni l'anno di operatori specializzati, riconosciuta con il 6° Livello secondo la Scala Vanini.

Per i veicoli dotati di device satellitare, nel momento in cui scatta un allarme sulla piattaforma, dovuto alla disconnessione di quest'ultimo o allo spostamento non autorizzato del veicolo, gli operatori possono verificare immediatamente se si tratta di un furto o di un falso allarme avvisando direttamente le forze dell'ordine. Le autorità e le pattuglie Cittadini dell'Ordine intervengono insieme per un intervento combinato tempestivo che ha già portato al ritrovamento di veicoli assicurati dal broker.

Igor Valandro, azionista di maggioranza di Fit2You Broker, commenta: "In un periodo dove scarseggiano i veicoli sia nuovi, sia usati, provvedere alla sicurezza dei mezzi di trasporto di automobilisti privati e flotte business è particolarmente importante. Questa nuova partnership permette di accorciare sensibilmente i tempi di reazione delle forze dell'ordine che vengono contattate direttamente da professionisti della sicurezza certificati, e dunque di aumentare notevolmente le probabilità di recupero del veicolo. Offrire all'automobilista un servizio tempestivo e di comprovata efficienza è per noi un valore fondante e per questo siamo sempre impegnati a cercare soluzioni nuove per creare valore aggiunto."

Gianfranco Iovino, responsabile della Divisione Satellitare di Cittadini dell'Ordine, conclude: "Il cuore del nostro servizio di sicurezza e vigilanza sono le Centrali Operative che consentono non solo di organizzare il più rapido intervento nel caso di effrazioni o problemi di ogni genere, ma costituiscono anche un efficace elemento di prevenzione. Siamo entusiasti di estendere il nostro servizio anche ad alcuni clienti Fit2You, fornendo loro protezione e tranquillità."

Fit2You Broker

F2You Broker Srl, rappresenta oggi un unicum nell'offerta assicurativa, grazie anche ai 30 anni di esperienza assicurativa capitalizzati dalla famiglia Valandro, e da essa proiettati nella società.

Fit2You, per il tramite del concessionario, mette a disposizione del sottoscrittore la possibilità di accedere alla combinazione più efficace ed efficiente di prodotti assicurativi di diversa natura e di compagnie diverse, in funzione delle esigenze del cliente, per questo motivo si distingue dai suoi competitor per la sua diversità innovativa legata alle modalità di vendita delle polizze nel mercato affinity riuscendo inoltre a caratterizzare la sua offerta con pacchetti ad hoc a seconda delle diverse esigenze manifestate dai suoi clienti.

Fit2You intermedia la distribuzione delle polizze assicurative di primarie Compagnie internazionali disegnando con esse i prodotti. Partner di Fit2You sono Axa Assicurazioni, UCA, Tua Assicurazioni, Sogessur (Société Générale).

Con Fit2You è possibile, inoltre, selezionare da compagnie diverse le singole garanzie del prodotto assicurativo, modulando la selezione in funzione di prezzo, caratteristiche e qualità del prodotto.

