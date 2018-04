Corona lancia il generatore più impertinente di messaggi per quando non si è al lavoro, "WOOOHOOO", per festeggiare i periodi di tempo in cui si è liberi dal lavoro

Corona è marchio creato in spiaggia, e nessuno conosce meglio di questo marchio i benefici e il valore di vivere una vita all'aperto. Infatti Corona ha scoperto che il 50% dei lavoratori che ha partecipato al sondaggio nel mondo ha dichiarato che dedicare del tempo libero a rigenerarsi al sole ha migliorato il loro stato d'animo generale e il loro rendimento sul lavoro*. Corona vuole ricreare l'orgoglio di trascorrere più tempo all'aperto con un generatore che incoraggia le persona a dire WOOOHOOO con un buon motivo: non sono in ufficio.

"Ci vogliamo raccordare al senso di colpa che la maggior parte delle persone prova quando prende del tempo libero dal lavoro," ha dichiarato Chris Jones, Direttore Marketing Globale, Corona presso Anheuser-Busch InBev. "Siamo un marchio che sostiene una vita vissuta all'aperto, e speriamo che il nuovo generatore WOOOHOOO dia vita a un nuovo approccio mentale e che ispiri le persone a celebrare il tempo che trascorrono all'aperto."

WOOOHOOO semplifica per i lavoratori la creazione di messaggi per i momenti nei quali non sono al lavoro. Si possono inserire informazioni sul proprio viaggio quando non si è al lavoro semplicemente inserendo date personalizzate, località, messaggio e un'immagine. Il generatore creare una GIF per il periodo di tempo fuori dal lavoro con risposte creative e immagini accattivanti che possono essere usate nei messaggi di posta elettronica o nei social media. Dopo avere creato la GIF per i momento nei quali non si è al lavoro, è possibile aggiungerla automaticamente al risponditore automatico per i periodo di assenza e scaricarla in diverse dimensioni per i social, perfetta per Facebook, Twitter e anche per le storie di Instagram.

Gli utenti possono condividere i propri WOOOHOOO con le loro e-mail o nei social usando #WOOOHOOO e taggando @Corona.

*Sondaggio globale 2018 Corona sui periodi di tempo non al lavoro, condotto da OnePoll.

INFORMAZIONI SU CORONA

Nata in Messico, Corona è la birra più importante del Paese, la birra messicana più famosa nel mondo esportata in oltre 180 Paesi. Corona Extra è stata prodotta per prima volta nel 1925 presso la Cervecería Modelo a Città del Messico ed è ancora prodotta con orgoglio interamente in Messico.

Corona è un'etichetta pioniera nel settore della birra, ha usato per prima una bottiglia trasparente per presentare al mondo la purezza e l'elevata qualità. Ogni bottiglia in vetro viene prodotta in una fabbrica di vetro in Messico di proprietà del marchio. Il decoro della bottiglia è dipinto a mano,evidenziando il nostro impegno alla qualità anche nel confezionamento e la nostra eredità culturale messicana.

Nessuna Corona è completa senza il lime. Il rituale del lime aggiunge in modo naturale carattere, sapore e freschezza, ed è parte integrale della creazione di un'esperienza che è davvero unica della Corona. Il marchio è sinonimo di spiaggia e celebra il tempo trascorso all'aperto. Invita le persone a prendere una pausa, a rilassarsi e a godere dei piaceri semplici della vita.

