CPS Energy aggiunge una quantità storica di energia rinnovabile al portafoglio

L'RFI fornirà informazioni sulla progettazione di due iniziative strategiche di CPS Energy, il Flex POWER Bundle e il Flex STEP . Il Flex POWER Bundle è la fase successiva del Flexible Path di CPS Energy, la strategia globale nella trasformazione della flotta di generazione dell'azienda in fonti con basse e a zero emissioni per i decenni a venire.

Le informazioni ottenute attraverso il processo dell'RFI aiuteranno CPS Energy a cercare uno o più partner tramite un processo di RFP per implementare il FlexPOWER Bundle. Il pacchetto FlexPOWER Bundle di tecnologie all'avanguardia di capacità di generazione e accumulo integrerà 1.700 megawatt (MW) di capacità di generazione di energia obsoleta e sarà ampiamente progettato per soddisfare le esigenze di un'area di servizio metropolitana in crescita. L'RFP del FlexPOWER Bundle cercherà di aggiungere fino a 900 MW di solare, 50 MW di accumulatori a batteria e 500 MW di nuove soluzioni tecnologiche.

L'RFI è anche alla ricerca di informazioni per soluzioni e tecnologie innovative per la fase successiva del programma di efficienza energetica di successo dell'azienda, il Save for Tomorrow Energy Plan (STEP). Lo STEP è stato lanciato nel 2009 ed è stato progettato per consentire ai clienti di gestire il loro consumo di energia tramite impegni come l'efficienza energetica, la conservazione e l'adozione di energie rinnovabili (ad esempio tetti con pannelli solari). L'obiettivo del programma era di risparmiare fino a 771 MW, circa l'equivalente di una centrale elettrica, nell'arco di 12 anni. L'obiettivo è stato raggiunto all'inizio di agosto del 2019; un anno prima del previsto.

CPS Energy è nell'anno uno del programma STEP Bridge mentre si prepara a presentare una nuova versione a lungo termine dello STEP, chiamato FlexSTEP. Il FlexSTEP sarà progettato per soddisfare le mutevoli esigenze dei nostri clienti e introdurre nuove tecnologie di efficienza energetica.

"Il nostro team di CPS Energy non vede l'ora di unire le forze con gli innovatori energetici globali che sono interessati a collaborare con noi nel nostro Flexible Path. Unica direzione: il futuro. Invitiamo i fornitori di energia e tecnologia innovativa a partecipare a questa RFI e a fornire le loro idee su come trasformare le nostre fonti di generazione per alimentare il nostro futuro", ha dichiarato Paula Gold-Williams, Presidente e CEO di CPS Energy.

"L'iniziativa FlexPOWER Bundle è tanto entusiasmante quanto importante. CPS Energy ha dimostrato la volontà di voler adottare il tipo di innovazione coraggiosa necessaria per rimanere all'avanguardia delle tecnologie e delle soluzioni di generazione di energia di cui abbiamo bisogno per un futuro energetico pulito e sostenibile", ha dichiarato Ron Nirenberg, Sindaco di San Antonio. "Negli ultimi anni, l'azienda ha fatto molta strada nello sviluppo di fonti di energia rinnovabili efficienti e l'impegno di CPS Energy a continuare a esserne leader è indiscutibile".

I pilastri chiave di affidabilità, accessibilità per il cliente, sicurezza, protezione, responsabilità ambientale e resilienza di CPS Energy sono alla base della sua strategia del Flexible Path e di tutti i processi decisionali dell'azienda. In qualità di azienda municipale, CPS Energy si impegna ad ascoltare attivamente i propri clienti e la comunità. Grazie a un sondaggio tra gli stakeholder e i clienti, CPS Energy sa che l'accessibilità economica e l'affidabilità del servizio sono fondamentali per la soddisfazione del cliente.

Inoltre, CPS Energy si impegna a contribuire a un futuro ecologicamente pulito e sostenibile per la regione di San Antonio. A tal fine, l'RFI conferma il continuo interesse dell'azienda per il solare fotovoltaico, l'accumulo di energia, la risposta alla domanda e per altre fonti a bassa emissione in modo da aggiungere altre soluzioni per tutto l'anno e per tutte le condizioni meteorologiche. Attraverso il processo dell'RFI e la successiva RFP, CPS Energy sta cercando di mantenere il suo status di leader nella generazione di energia rinnovabile, così come nell'efficienza e nella conservazione dell'energia.

"Ci sfidiamo ogni giorno a pensare globalmente e ad agire localmente. Siamo quindi entusiasti di fornire le tecnologie più vantaggiose ai nostri clienti. Abbiamo il dovere nei confronti della nostra comunità di continuare a massimizzare i beni di cui sono proprietari, introducendo al contempo nuove tecnologie più rinnovabili per portarci solidamente nel futuro", ha dichiarato Gold-Williams.

Tappe fondamentali Data Rilascio dell'RFI 27 luglio 2020 Termine ultimo per le domande degli interessati 5 agosto 2020 Risposte di CPS Energy alle domande inviate 12 agosto 2020 Scadenza dell'invio delle informazioni da parte degli interessati 31 agosto 2020

CPS Energy è aperta a proposte di pre-partnership; incoraggia gli interessati a impegnarsi con altri per proporre soluzioni più creative e ben strutturate.

Per accedere all'RFI, visitare il sito web di CPS Energy. Poco dopo aver ricevuto il feedback, CPS Energy lancerà l'RFP per un massimo di 900 MW di energia solare, 50 MW di accumulo a batteria e 500 MW di capacità di accumulo.

Informazioni su CPS Energy

Fondata nel 1860, CPS Energy è la più grande azienda pubblica nazionale di elettricità, gas naturale ed energia, che fornisce un servizio sicuro, affidabile e a prezzi competitivi a 860.934 clienti di elettricità e 358.495 clienti di gas naturale a San Antonio e in parti di sette contee limitrofe. Le bollette energetiche combinate dei nostri clienti sono tra le più basse delle 20 città più grandi della nazione, generando al contempo 8 miliardi di dollari di entrate per la città di San Antonio da oltre sette decenni. In qualità di partner affidabile e forte della comunità, ci concentriamo continuamente sulla creazione di posti di lavoro, sullo sviluppo economico e sugli investimenti nel settore dell'istruzione. Fedeli alla nostra filosofia del People First, la nostra forza lavoro qualificata ci dà energia e l'impegno verso la comunità è dimostrato dal volontariato dei nostri dipendenti nella restituzione alla nostra città e dai programmi volti al portare valore ai nostri clienti. CPS Energy è tra i primi acquirenti pubblici di energia eolica nella nazione e il numero uno in Texas per la generazione di energia solare.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=iTbvMTwRPpk

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/528746/CPS_Energy_Logo.jpg





Link correlati

www.cpsenergy.com



SOURCE CPS Energy